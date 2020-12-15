在線上學 依賴社交媒體成隱憂

聖瑪利諾高中心理輔導顧問Tonya El-Hendi講解，新冠疫情引起的心理健康問題。（會議截屏）

美中家長親子教育 協會、聖瑪利諾 學區日前聯合舉辦教育網路研討會「如何協助孩子在線上學和其策略」。

講員、聖瑪利諾高中心理輔導顧問Tonya El-Hendi，講解新冠疫情 引起的心理健康，以及遠端學習的主要障礙。她表示線上學習對學生和家長都帶來影響，其中學生如有注意缺陷多動障礙（ADD / ADHD），線上學習會加劇其症狀。此外線上的時間與抑鬱具有相關性，因為社交距離，學生尋求同齡人支持減少。

對家長來說，學校的電子郵件交流增加，需要與孩子一起在家工作，缺少空間來重新擺設和組合，這樣的生活更會突顯家長和青少年之間的脫節，導致壓力和張力增加，家長也更需自我心理照護。

此外，學生們的社交極大地仰賴社交媒體，家長們應要知道他們在社交媒體上的情況，注意孩子是否使用社交媒體滿足被同情的需求，注意他們在用社交媒體時的心情，並進行對話了解；培養青少年注意自己的情緒和社交媒體的互動；了解他們在網上用哪些社交技能。家長也能為學生樹立壓力管理的榜樣，包括家長如何應對壓力，應對技巧是什麼，是否樂觀等。

她表示，家長可以透過「冥想」增加對自己情緒的了解和掌控，但對青少年來說，靜心冥想太難，其實可以在做事時，鼓勵青少年靜心思考和觀察自己的內心。

大學輔導員Christine Flores和家長分析討論，如何有策略地幫助學生順利申請大學。她強調學生的個人特質比分數更重要，家長和學生要了解大學在尋找什麼樣的人。她表示大學力圖尋找能夠彼此學習的人，能成為學者及教授的教育者，在大學期間及以後能激發周圍的人。因此學生應注重自己的成長與潛力、興趣與活動、個人品格，以及對學校、社區的貢獻。

有學生提問自己是運動員，但疫情下不少體育賽事取消，無法顯示這方面天份。Flores表示大學當然體諒疫情影響展示運動的天份，但學生還可用一些其他比較有創意的方式，比如設法利用運動天份幫忙身邊的人等。