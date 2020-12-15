疫情影響升學 發揮創意成關鍵

新冠肺炎疫情 爆發後，南加州不少華裔 家長擔心，正在就讀高中子女申請大學會受到影響，尤其是即將畢業的學生家長，甚至因此心情焦慮，擔心疫情期間學校、社區活動減少，影響子女在領導能力、社會活動方面的表現，導致無法申請到理想大學。華裔資深教育界人士認為，疫情發生後，提供給學生的機會其實沒有減少，關鍵在個人是否積極參與發揮創意。

曾擔任南加內陸諾可-柯洛納學區總監的林海涵表示，不少家長詢問這樣的問題。實際上所有面臨升學的高中生都是同樣處境，即居家避疫，無法重返學校參加學校活動，也無法參與社區義工。各大學也都暸解這種情況，所以錄取時會考量。但不是說學生展示領導能力，參與志工服務的機會就消失，實際上這些機會還都存在，關鍵是學生去積極爭取去挖掘。且疫情期間，恰恰是展示學生領導能力、社會活動能力亮點的時候。

林海涵說，疫情期間網上活動提供各種機會，比如利用Zoom，可以參與很多社區活動，也可通過網路組織服務社區。林海涵的女兒正就讀高中九年級，就組織同學通過Zoom募款，為社區公益服務。提醒華裔家長及子女，雖然疫情嚴重，但不要只看到疫情負面效果，而要從中找到能展示領導能力、活動參與的機會，機會靠自己去爭取，不是在家裡坐等。

林海涵強調，在大學錄取方面，校方錄取關鍵是，申請者學術成績及領導能力、公益服務。加州大學 系統已經開始停止使用SAT和ACT大學入學考試成績，但不等於其它大學都這樣做，學生還是要積極準備，所以學業平均成績（GPA）就顯得非常重要。

全美中文學校聯合會總會長李梅如認為，家長不需對子女升學焦慮，應該趁疫情居家避疫期間，讓子女去發掘個人興趣，家長不要去包辦。李梅如從事中文教育近十年，她的女兒就讀高中11年級，也與其他家長一樣面臨子女升學問題。她的建議是，子女要將功課放在首位。鼓勵子女在通過網路平台，發現自己興趣個人愛好。華人家長應該樹立「行行出狀元」。當子女發現自己感興趣的事情，家長要積極鼓勵。千萬不要為了讓子女升入常春藤大學，刻意消磨掉孩子興趣。

洛杉磯縣核桃谷學區華裔教委佟儀說，發生疫情對於要展示領導能力、參與社會公益的學生來說，有很多機會。比如該學區部分高中學生，組織發起通過寄發慰問信，安慰低年級學生，共同度過疫情難關。還有高中生通過網路平台，發起募款舉辦社區萬聖節「得來速」活動，募款3萬餘元。這些都是學生領導力及社區公益活動展示。疫情期間人們最多使用的是網路平台，所以要從網上去發掘各種展示機會。

河濱市加州浸信會大學文理學院副院長、教授魯健業表示，實際上各大學對疫情期間申請學生減少了社會公益參與機會都很理解。不過學生申請大學時，也可將疫情前的組織領導能力、參與公益活動亮點呈現出來，一樣會有作用，同時鼓勵學生通過網路活動發揮創意。