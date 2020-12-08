助學金依舊慷慨！加州州大秋季入學 申請延長至12•15

加州州立大學校徽。（維基百科）

加州 州立大學（CSU）12月1日宣佈，為了更方便受到新冠疫情 衝擊的高中生和社區學院學生，加州州大將把2021年秋季入學申請截止日期延長至12月15日。所有有意向申請加州州大學校的學生，可以通過加州州大在線申請系統（https://www2.calstate.edu/apply）申請。

在開始申請後，意向學生（Prospective Student）也可以訪問加州州大的助學金網站（https://www2.calstate.edu/attend/paying-for-college/financial-aid/pages/default.aspx），了解加州州大提供的助學金方案。如果申請學生及其家庭正面臨經濟困難，學生可以與加州州大助學金辦公室聯繫申請助學金。

加州州大是加州最物美價廉的大學系統，多年來一直以低學費和每年超過450萬元的助學金享譽加州。有80%的加州州大學生獲得助學金，另有60%的大學生獲得全額助學金。加州州大多年來一直努力讓所有學生在學成功，尤其是來自第一代移民家庭 的學生。作為其2025年計劃的一部分，加州州大將繼續努力在校內和校外為學生提供力所能及的幫助，以成就新的畢業率記錄。