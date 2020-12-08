網課逾半年 多數學生尚適應

南加部分學區採取特別班，解決居家無法上網課學生困擾。（LAUSD)

南加各公立學區 自2020年3月間開始陸續實施網課教學，至今逾半年，對於學生網課效果，部分華裔 教委認為肯定與教室上課有差別，學區盡可能多方縮小差距。目前學生多能適應網課，有的學區對少數極度排斥網課學生採取一對一教學，並有心理專家輔導。

由於疫情爆發，為了避免學生在校群聚感染，各學區採取學生居家網上學習。由於虛擬課堂在學區先前未曾大規模實施過，起初給學生及教師帶來很大困擾，也發生各種問題，比如駭客干擾教學、教學軟體不適應、電腦突然當機以及學生不專心聽講、網上課堂教學方式不靈活等。

核桃 谷學區華裔教委佟儀說，起初學區接到家長投訴很多，現在逐漸減少。羅蘭學區華裔教委陳正治表示，最初上課時，出現駭客干擾教學，但現在教師懂得如何應對，已經很少聽到這方面的問題。

陳正治說，實施網上教學後，至今絕大多數學生能夠適應，部分教師及家長歡迎虛擬課堂，近日還有部分家長、教師致信學區總監，歡迎網上教學繼續維持一段時間。學區在網上教學軟體及硬體方面也加大投入，每周舉辦教職員網上教學經驗交流，投資一些硬體設施更新。學區發現部分家庭，因為年輕家長要出去上班，一些長輩只好在家裡陪學生上網課。但因為部分長輩缺乏電腦方面知識，無法幫助學生解決網課遇到硬體及軟體問題。學區就舉行專門培訓班，輔導長輩們解決實際困擾。

對於特殊教育學生，無法適應網課學習，學區為這些學生組織到校一對一教學。前提是有完善避疫措施，保持社交距離，有教師輔導。雖然也是網上學習，但由於有老師在旁輔導，也能相對保證教學質量。

核桃谷學區在網上教學也採取「特事特辦」。佟儀說，對於學生運動員、家庭條件不適合上網課，及對網課極度排斥的學生，還有英語非母語的新移民學生，學區都組織特別班。這些學生也是到校上網課，有教師提供輔導，目的就是不讓每一名學生掉隊。由於學區多方努力，原先認為網上教學質量不及正常教學的人很多。但現在經評估，已經很接近正常教學水平。

佟儀說，網上教學還涉及學生心理健康問題，學區就安排心理專家介入，幫助學生盡快進入狀態。

阿罕布拉學區教委何永儉說，從學區實施網上教學進展看，部分學生在虛擬課堂的學習能力較強，這些學生反倒對實際課堂教學不太適應了。所以今後一旦恢復實際課堂教學，學生網上學習能力就可進一步發揮，養成獨立自主學習習慣。