巴沙迪那社區學院 獲150萬元捐贈

巴沙迪那社區學院校內一景。（巴沙迪那社區學院網站）

巴沙迪那社區學院（Pasadena City collage）11月23日宣布，該校很榮幸接受一筆由海克森（Adelaide Fikbine Hixon）捐贈的150萬元捐款。海克森女士一直以來都是巴沙迪那社區學院的熱情支持者。

在2000年，她向該校捐贈了100萬元，成立海克森教師培養項目基金會（Hixon Teacher Preparation Program）。她於2019年去世後，根據其遺願該基金會又獲得150萬元資金。

海克森教師培養項目成員洛加斯（Lecticia Rojias）表示，該項目為所有有志於成為教師的學生準備，而社區大學是一個成就更多元的教師隊伍的優秀平台。該項目此次獲得150萬元將可以使其擴大項目規模，並允許更多不同背景和興趣的學生參與。

海克森教師培養項目目前有超過450名學生在讀，絕大多數學生都計畫轉學到加州州立大學或加州大學 系統完成學士學位。在此就讀的學生可以獲得實習機會，學術諮詢以及獎學金等多類支持項目。此外，該項目還為學生提供視覺和表演藝術教育 ，以幫助那些有志於成為藝術教師的學生。