巴沙迪那社區學院 獲150萬元捐贈
巴沙迪那社區學院（Pasadena City collage）11月23日宣布，該校很榮幸接受一筆由海克森（Adelaide Fikbine Hixon）捐贈的150萬元捐款。海克森女士一直以來都是巴沙迪那社區學院的熱情支持者。
在2000年，她向該校捐贈了100萬元，成立海克森教師培養項目基金會（Hixon Teacher Preparation Program）。她於2019年去世後，根據其遺願該基金會又獲得150萬元資金。
海克森教師培養項目成員洛加斯（Lecticia Rojias）表示，該項目為所有有志於成為教師的學生準備，而社區大學是一個成就更多元的教師隊伍的優秀平台。該項目此次獲得150萬元將可以使其擴大項目規模，並允許更多不同背景和興趣的學生參與。
海克森教師培養項目目前有超過450名學生在讀，絕大多數學生都計畫轉學到加州州立大學或加州大學系統完成學士學位。在此就讀的學生可以獲得實習機會，學術諮詢以及獎學金等多類支持項目。此外，該項目還為學生提供視覺和表演藝術教育，以幫助那些有志於成為藝術教師的學生。
上一則
聖瑪利諾華協 培養子女自信心講座
下一則
FB留言