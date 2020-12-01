華裔博士姚理查 任峽島加州州大代理校長

峽島加州州立大學新任代理校長姚理查（Richard Yao）。(校方提供）

加州 州立大學總校長懷特（Timothy P.White），委任姚理查（Richard Yao，音譯）博士為峽島加州州立大學（California State University Channel Islands ，簡稱CSUCI）代理校長（interim president）。根據委任令，姚理查將於2021年1月11日在該校現任校長貝克（Erika D.Beck）博士離任後，接任這一職位。

姚理查是菲律賓華裔 後代，是該校首位亞裔 暨有色人種校長。

懷特表示，姚理查一直以來都廣受該校師生和社區成員尊重與稱讚。從2018年開始，他就全心投入該校的五年戰略發展項目，在提升教學質量，幫助學生成功，擴大校園多元性和促進校園的可持續發展等方面，做出突出貢獻。他對姚理查的領導力充滿信心。

姚理查對被委任為代理校長感到榮幸，他很期待與學校的師生一起，在貝克校長已有的成就基礎上，繼續發展和推廣該校在范杜拉縣和整個加州的影響力。

姚理查在2018年被委任為該校學生事務副校長，負責學生日常住宿與生活、學生活動、數據分析，以及促進校園開放多元等。他是一位註冊臨床心理醫師。在進入學校行政系統前，他曾在內華達大學教授八年的心理學課程。

姚理查的任期將在2022年6月30日截止，屆時加州州立大學董事會將在全國範圍內，徵求一名可以從2022年7月開始領導該校的新校長。