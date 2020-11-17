疫情下的教育機構求生存 升學規畫改線上諮詢

很多家長反饋孩子線上教學的效果不佳，無法實現在課堂與老師互動。（本報檔案照）

新冠疫情 下許多學區實施線上教學，將到來的假期，讓公共衛生系統再次面臨新冠疫情挑戰，大部分學生回到學校似遙遙無期。在如此惡劣環境下，教育升學 輔導機構飽受打擊，一方面學生家長財務受影響，對孩子升學輔導方面的投資不如以前，另方面學生升學要做社區服務也無法進行，只能維持在線虛擬模式，缺乏深度和廣度。

新法教育學院亞裔部門總監Peter Ho表示，新冠疫情的確為教育機構帶來巨大挑戰，中小型教育機構生存困難，都面臨縮編或裁員。以往學子申請大學時，升學顧問都要到處出差給學生提建議。今年因疫情他們不得不改由線上進行。但線上服務有諸多不便，且非每位家長都能接受這樣的改變。

儘管他們在疫情之後開發線上平台推廣，但很多華人家長認為網上教學品質不穩定。為此教育機構必須做出改變，譬如加強舉辦線上活動的頻率，從以往每月兩至三次增加至六至八次，往下扎根。以往主要針對高中生，現在深入至初中生甚至小學生，加強文法基礎、編程等創新課程。

另方面，家長財務受損，以前是雙薪家庭，可能因疫情某一方被裁員，成為單一收入家庭。在這種情況下家長須做出選擇，可能會以維持家庭生計為主，減少孩子升學輔導、包裝上的投資，或認為申請一個差不多的學校就可以了，教育機構認為這種現象可能會持續惡化。

由於疫情，今年加大系統宣布取消SAT和ACT考試成績的硬性規定，Peter指出，雖然標準化考試成績不被列為硬性規定，但同樣水平的兩名學生，若標準化考試成績突出，學校顯然會錄取考試成績突出的那位，因此標準化考試成績有加分作用，但如果考試分數不高，不建議提交。

Peter強調，前述消息一出，導致很多家長有誤區，其實即便加大系統不要求，不代表所有學校都不需要。每個學校都有自己評估的方式，不會因為疫情降低入學標準，但可能改用其他方式，找到適合的學生。

Peter指出，從今年3月到現在的分析調查，居家令讓學生的學習狀況大打折扣，加上線上教學有一定挑戰和距離感，導致學生學習起來相當吃力，成績可能會掉隊，無法達到以往在校的水平。如何讓學生將在線上課變成動力和助力，教育界面臨挑戰。