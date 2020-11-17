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教育機構因應疫情 網路課程打分較寬鬆

記者王全秀子／洛杉磯報導
受新冠疫情影響，許多學區改為線上教學。（本報檔案照）
受新冠疫情影響，許多學區改為線上教學。（本報檔案照）

華人重視教育，對子女抱有較高期望，不少華裔學子課後還要上各種培訓班，升學時做社區服務以及找升學顧問諮詢，只為進入理想大學。可是受疫情影響改變很多作業模式，升學規畫方面改由線上諮詢，社區服務則在保持安全社交距離下進行。

疫情是否影響這些私人的教育補習和諮詢輔導機構？哈佛全方位教育機構Vickie江主任表示，他們的學生以本地學生為主，因此受到的影響不大。有些教育機構服務對象以留學生為主，他們回到母國後受到時差、網路等限制，交流起來多有不便，加上美國疫情嚴重，以及留學政策不明朗，很多學生在考慮是否還要繼續留學，因此疫情會對以留學生為主的教育機構造成一定影響。

江主任說，該機構疫情期間運營正常，升學輔導的學生轉移至線上，每個月和學生會議，針對具體情況提出建議。但她認為，較大影響的是網路課程，這就要看學生的自制能力。其實目前學校都是上網課，打分都很寬鬆，如果學生乖乖上課就都能拿高分。那些不夠自覺、愛打電動遊戲的學生，常常熬夜玩至深夜，第二天無法按時上網課，就很糟糕。

其次，要申請大學的學生，以往都要做社區服務項目或是上暑期學校，今年受疫情影響，老人院不對外開放，教育機構也需自行開發一些創意項目，如與美國癌症協會、老人院合作，讓學生念有聲書，然後再播放給老人聽。

雖然加州大學（UC）今年不再要求SAT和ACT標準化考試成績，通過其他方式審核學生學業成績。但江主任也提到，標準化考試成績可能不再是申請大學提交材料的硬性規定，但有些學生有閱讀和寫作課程，學校可能會視學生成績，決定他們是否還要再上閱讀和寫作課，因此SAT和ACT考試成績不是硬性審核，而更像部分課程的豁免許可（waiver）。

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疫情衝擊 教育機構創新突圍 加強線上學習交流

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