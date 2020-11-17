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疫情衝擊 教育機構創新突圍 加強線上學習交流

記者王全秀子／洛杉磯報導
疫情期間教育機構創新立意打破傳統教學模式，尋找新出路。（本報檔案照）
疫情期間教育機構創新立意打破傳統教學模式，尋找新出路。（本報檔案照）

新冠疫情發生，眾多行業面臨諸多挑戰，但也有人將危機化為轉機。以教育輔導行業為例，雖然線上教學會有距離感，不如以往在教室與教師互動方便，但也有透過創新立意方式，幫助和促使學子學習。

著重升學輔導和規畫，以及補習課程的飛達學院校長張翊彬（Vickie Zhang）介紹，該學院在全美東西兩岸，中國大陸等海外國家都有分點，因此一直有遠程服務，團隊習以為常。疫情所有教師都居家辦公，但團隊管理沒有絲毫鬆懈，她每天和教師開會討論，了解學生情況及課程進度。

很多家長反饋孩子無法專心上網課，學習效果不如課堂。張翊彬表示，每個飛達補習班的學生都分配班主任，上課前由老師點名，並要求學生開攝像頭，一旦老師發現學生未出席或上課沒有打開攝像頭，馬上會聯繫家長。針對學生沒有弄清楚的問題，每周固定免費輔導時間讓學生提問，老師為他們答疑解惑。

所以她認為疫情期間，團隊向心力更緊密，她每周五晚上會在線上和家長交流，介紹最新話題，譬如16號提案對加大申請的影響。

雖然疫情不能見面很痛苦，但他們加強和家長互動，重視學生素質教育和能力培養，以往每年帶學生到國外做公益，如今因疫情出不去，轉成線上活動，學生成立社團，如電腦編程、藝術、畫畫、辯論等一樣豐富；甚至透過在線，替遠在尼泊爾等海外學生上課，豐富課外活動，義工小時數一樣可以拿。

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