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州大系統學費低廉 新生逆勢成長

 編譯組／綜合報導 
波莫那工藝州大的大二學生Andrea Casillas說，還好州大很早就決定全面線上授課，才能讓她提前規畫一整年的安排。（洛杉磯時報）
波莫那工藝州大的大二學生Andrea Casillas說，還好州大很早就決定全面線上授課，才能讓她提前規畫一整年的安排。（洛杉磯時報）

新冠疫情期間，全美各大學就讀率平均降低了4%，首度就讀的新生更減少16%，但四年制的加州州立大學（Cal State）卻逆勢上升。2020年州大23個校區秋季班就讀人數為48萬5549人，較2019年同期增長0.75%。學費低廉、學生想趁疫情期間早點拿到學位，都是主因之一。

專家表示，這與預期完全不同，許多高等教育研究機構認定，新冠必然大幅影響就學意願。州大大學部人數不減反增的部分原因，來自校方近年來持續推動的畢業計畫（Graduation Initiative），讓學生入學後更願意修好修滿、早日拿到學位。州大學費持續相對低廉，相較於全美平均的每年學費1萬1839元，州大學雜費只要7360元。 

同時，州大持續給予更多的獎助學金，例如波莫那州立工藝大學（Cal Poly Pomona）今年提供2.45億元補助，比去年的2.32億元還多，申請學生更增加1200人。負責入學的資深助理副校長Jessica Wagoner說，新冠加上長期景氣不佳，州大確實是個好選擇。

此外，與其他學校不同，州大早在5月就決定全年改採線上授課，雖然引發不少反彈，但事後回想，就如學生Andrea Casillas所說，比起其他大學拖到7、8月還不能決定，州大讓她很早就知道一整年該如何規劃。 

州大本身也不是毫無隱憂，雖然大學部秋季班整體就讀人數逆勢小增，但主要來自舊生增加，已入學的學生還願意繼續就讀，第一次念大學的新生還是比去年同期少了6%。雖然州大遠低於全美平均值，但教育專家認為，年輕人，特別是弱勢族群不念大學，長遠來看就會影響加州的就業品質。 

同時，南加與北加各個校區也出現落差。南加各校傳統上就是附近地區的學生就讀，因此就算疫情影響，杜明格茲（Dominguez Hills）、富樂頓（Fullerton）、長堤、北嶺（Northridge）、波莫那與聖地牙哥州大的學生還是增加。但北加部分校區，如舊金山、蘇諾瑪（Sonoma）、 溪口（Chico）與漢保德（Humboldt），因外地學生本來就多，因此新冠後人數減少。 

但整體而言，已就讀的州大學生，繼續念完的意願還是很高。洛杉磯時報訪問到的學生，例如來自播佑岡（Boyle Heights）、19歲的Jocelyn Benavides就說，新冠前她還滿享受大學生活，但新冠後在家上課，讓她一度想要放棄，乾脆去工作好了。但以她姊姊的經驗，正因為拿到北嶺州大的學位，現在才能做她想做的事，因此已經在富樂頓州大念到大二的Jocelyn Benavides決定早日念完、拿到學位，以後才不必屈就於最低薪資工作。 

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