洛加大1年制工程碩士 明年秋季開班

洛加大2021年秋季提供一年制工程碩士學位。（洛加大工程學院提供）

高科技領域對跨學科工程師的需求不斷增長，要求工程領導者精通技術、業務和管理能力。洛杉磯加州大學 工程學院（UCLA Samueli School of Engineering）為滿足市場需求，將於2021年秋季提供一年制工程碩士學位（Master of Engineering degree，Meng），在校園內一年全時上課（one-year, full-time, on-campus），第一年將招收50名學生，報名截止日期為2020年12月1日。

在近日舉行的信息網絡研討會上，洛加大工程學院副院長兼MEng計劃教務主任楊鎮銘（Jenn-Ming Yang）說，工程碩士學位可滿足希望擔任技術管理職位的學生需求，課程包括跨學科的技術精選領域，工程專業發展部分，和教授指導下的獨立研究頂點計畫（Capstone project）。在跨學科領域方面，涵蓋自動化系統、數據科學、數位健康技術、人工智能 、轉化醫學和綠色能源。

該學位最適合剛從STEM專業畢業的學生、希望晉升為管理職位的早期職業人士、具有專業目標的國際學生，以及那些得到雇主支持的專業人士。

獲頒該項學位，學生必須完成36個學分（Units），學院提供九門課程，其中五門涉及技術深度領域，三門工程專業發展，以及一個由教授指導的頂點計畫。該課程側重於技術技能、專業發展和業務管理，歡迎鼓勵國際學生申請。

申請者須擁有工程學科、數學、物理學或相關領域的學士學位，平均績點（grade point average）為3.0或更高。申請者可選擇通過研究生考試（GRE）提交分數。母語非英語申請人，必須提交英語（TOEFL）或國際英語語言考試系統（IELTS）的考試成績單。

申請人須提交三封推薦信，其中兩封須為學術推薦信。學校將在第一年招收50名學生，目標是在四年內最多接納200名學生。更多相關信息訪問meng.ucla.edu。