科洛納-諾可學區華裔總監 林海涵退休轉行

林海涵在科洛納-諾可學區擔任總監八年，宣布退休改換跑道。（林海涵提供）

南加州內陸科洛納-諾可學區 華裔總監林海涵（Michael Lin）宣布11月11日退休 。他表示八年前開始擔任學區總監，兩年前就有退休的人生規畫。離開學區後，他會從事母校大學博士班論文評審、總監顧問及大學家長會義工。林海涵是該學區百餘年來首位華裔總監，宣布退休，令不少關心他的人士感到驚訝。

林海涵2012年擔任科洛納-諾可學區總監，該學區在內陸是最大規模的學區之一。擔任學區總監前，他擔任學區主管人事副總監。林海涵在大學學習航太專業，曾在一家航太公司擔任工程師，後獲得機構管理學博士學位，在哈仙達岡學區、波莫那谷學區、蒙地貝婁學區及核桃谷學區擔任過人事主管。他是科洛納-諾可學區125年來首位華裔總監。

他表示，離開學區後，返回母校沛普丹大學（Pepperdine University）在博士班論文評審委員會任職，同時還在南加一個學區總監組織擔任顧問。他喜歡做義工，兒子日前考上洛杉磯加大（UCLA），他在該校學生家長會擔任會長。

談及多年在科洛納-諾可學區擔任總監積累的經驗，林海涵表示，人們對學區總監往往有刻板印象，總是很嚴肅不苟言笑，讓人不好接近。他任總監與這些刻板印象相反，他與學區教職員相處融洽，喜歡傾聽並協助解決問題，和藹可親。所以當他宣布退休時，很多教職員都給他發郵件，並表示對他的決定感到很意外，希望他能繼續做下去。

林海涵說，華人能夠擔任公立學區總監的很少，所以他會今後更多激勵華人進入學區領導崗位。他認為，在美國教育界，華人在知識結構方面都很好，無可挑剔，但在處理事情及與周邊同事處理關係上需要努力。實際上，無論怎樣，最終都要把握別人對你的印象，真誠態度贏得信任最重要，千萬不要去偽裝自己，要自然地與別人打交道。雖然說起來很簡單，但做起來卻要一番努力。

在處理學區事務時，他喜歡採取中醫所謂「望聞問切」的方法。他舉例說，他身體力行，不會總在辦公室裡開會處理事務，而是經常到各校去調研，了解學校及教職員迫切需要解決的問題。對他來說，「望」就是觀察、「聞」就是傾聽、「問」就是調研、「切」就是體察。只有這樣才能獲得真實情況，不會做錯誤決定。他到每個學校，教職員不會緊張，因為作為學區總監，他的到來會協助解決很多問題。

他認為，雖然宣布退休，但學區教委會對他管理學區的觀念還是持肯定態度。目前繼任總監是他一手培養起來的。談及學區未來，他表示，新冠肺炎疫情發生，學區實施網上教學，對學區提升教學科技是一個好機會。以往學區經費緊張，無法對教學基礎設施更新，現在聯邦、州府撥款推動學區更新電腦科技，擴大了學區發展空間。他任內建設一所中英雙語沉浸式教學學校，這所學校已經開學招生。在擔任總監期間學區兩次獲全美公立學校系統年度大獎。

對於此次美國總統大選 ，林海涵從教育領導者觀點發表看法，認為川普雖然擔任美國總統，但卻不是學生們應該效仿的榜樣，而他更希望白登獲選。