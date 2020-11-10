我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

USC華人學生會主席吳澄琰愛運動 攻讀物理治療博士

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加大華人學生學者聯合會主席吳澄琰。（吳澄琰提供）
南加大華人學生學者聯合會主席吳澄琰。（吳澄琰提供）

南加大華人學生學者聯合會主席吳澄琰，目前是物理治療學院的博士生。他說作為中國留學生，要想獲得該專業錄取很難，目前該專業博士生近百名，他是唯一華裔。疫情期間，不少留學生回國修網課，但吳澄琰需要參與線上教學與實驗課目學習。即使學業很忙，他日前還參與組織了聯合會成員中秋晚會文娛表演，希望給疫情期間留學生緊張生活帶來快樂。

吳澄琰來自中國上海，今年20歲出頭，目前是南加大物理治療學院一年級博士生。他說選擇物理治療專業完全是自己決定，而且這個專業華人學生很少，也很難錄取。他是從修讀健康與人體科學本科畢業後，直接考上物理治療學院博士生。他表示，實際上他用了一番苦功，除了在本科時成績要好，又修讀了十餘門預科課程，還要到門診實習達到專業所需時數。

吳澄琰喜歡體育運動，尤其喜歡NBA籃球比賽和羽毛球，所以選擇物理治療專業。他看到很多運動比賽有隊醫幫助隊友拉伸肌肉緩解疲勞，讓運動員很快返回賽場，這些隊醫很多都是物理治療師，令他羨慕，也讓他萌生成為物理治療師的願望。

提起物理治療師，吳澄琰說，在中國常常稱為康復治療師；在康復治療領域，美國要比中國領先至少30年。物理治療師，是以預防、治療及處理因疾病或傷害帶來的動作問題的醫療專業人員。透過儀器、徒手和運動並輔以科技，增進身體功能，改善生活品質。華人傳統的推拿、按摩類似物理治療療法，但比較簡單，而且一些華人醫師僅處於治療階段，未涉及患者康復過程。他完成學業需要三年，畢業後可以選擇執業，也可選擇進一步深造。

他認為，中國赴美留學生中選擇物理治療專業的不多，但隨著老齡化社會進程加快，專業需求增多，近年物理治療崗位增加了約30%。美國有物理治療協會（APA），認定物理醫學是一種醫學專業，從事物理醫學的醫師稱為復健科醫師。

目前南加大學生學者聯合會有成員約200人。吳澄琰表示，目前對於中國留學生是比較難的階段，在美國就業也會遭遇工作崗位緊張情況。他認為，中美關係未來還會好起來，目前之所以會緊張，與美國選舉有關。

吳澄琰在門診實習。（吳澄琰提供）
吳澄琰在門診實習。（吳澄琰提供）

編輯推薦

中國留學生 南加大 美國

上一則

橙縣促進族裔包容 高中生多媒體企畫賽

下一則

偷走體育明星3000萬 財務顧問判37個月、賠1880萬

延伸閱讀

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症
NCAA／最後3分鐘2達陣 南加大逆轉勝

NCAA／最後3分鐘2達陣 南加大逆轉勝
白登勝選 中國留學生：盼美中關係和諧發展

白登勝選 中國留學生：盼美中關係和諧發展
全美中文學校聯合會 周六線上師資培訓講座

全美中文學校聯合會 周六線上師資培訓講座
美中餐飲業聯合會主席胡曉軍呼吁廚師們共襄盛舉參加全球唯一官方認證的國際中餐烹飪世界錦標賽

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍呼吁廚師們共襄盛舉參加全球唯一官方認證的國際中餐烹飪世界錦標賽
最好的禮物

最好的禮物

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派