USC華人學生會主席吳澄琰愛運動 攻讀物理治療博士

南加大華人學生學者聯合會主席吳澄琰。（吳澄琰提供）

南加大 華人學生學者聯合會主席吳澄琰，目前是物理治療學院的博士生。他說作為中國留學生 ，要想獲得該專業錄取很難，目前該專業博士生近百名，他是唯一華裔。疫情期間，不少留學生回國修網課，但吳澄琰需要參與線上教學與實驗課目學習。即使學業很忙，他日前還參與組織了聯合會成員中秋晚會文娛表演，希望給疫情期間留學生緊張生活帶來快樂。

吳澄琰來自中國上海，今年20歲出頭，目前是南加大物理治療學院一年級博士生。他說選擇物理治療專業完全是自己決定，而且這個專業華人學生很少，也很難錄取。他是從修讀健康與人體科學本科畢業後，直接考上物理治療學院博士生。他表示，實際上他用了一番苦功，除了在本科時成績要好，又修讀了十餘門預科課程，還要到門診實習達到專業所需時數。

吳澄琰喜歡體育運動，尤其喜歡NBA籃球比賽和羽毛球，所以選擇物理治療專業。他看到很多運動比賽有隊醫幫助隊友拉伸肌肉緩解疲勞，讓運動員很快返回賽場，這些隊醫很多都是物理治療師，令他羨慕，也讓他萌生成為物理治療師的願望。

提起物理治療師，吳澄琰說，在中國常常稱為康復治療師；在康復治療領域，美國 要比中國領先至少30年。物理治療師，是以預防、治療及處理因疾病或傷害帶來的動作問題的醫療專業人員。透過儀器、徒手和運動並輔以科技，增進身體功能，改善生活品質。華人傳統的推拿、按摩類似物理治療療法，但比較簡單，而且一些華人醫師僅處於治療階段，未涉及患者康復過程。他完成學業需要三年，畢業後可以選擇執業，也可選擇進一步深造。

他認為，中國赴美留學生中選擇物理治療專業的不多，但隨著老齡化社會進程加快，專業需求增多，近年物理治療崗位增加了約30%。美國有物理治療協會（APA），認定物理醫學是一種醫學專業，從事物理醫學的醫師稱為復健科醫師。

目前南加大學生學者聯合會有成員約200人。吳澄琰表示，目前對於中國留學生是比較難的階段，在美國就業也會遭遇工作崗位緊張情況。他認為，中美關係未來還會好起來，目前之所以會緊張，與美國選舉有關。