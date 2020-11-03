上網課無實體服務 大學生紛紛要求退學費

大學生在家上網課。（網路資料圖）

新冠肺炎疫情 爆發後，為避免學生群聚感染，各大學紛紛採取線上授課，但因部分學生和家長認為，線上授課教學效果與課堂教學品質差別很大，校方應返還學生部分學費；這項訴求遭到拒絕後，部分學生將學校告上法庭。目前全美涉及退學費案件的大學有數十所之多，形成一股風波。而各方對這項發展意見不一，但都在關注這場風波最後會是怎樣的結果？

從加州來看，加州大學 及州立大學系統學校都有學生要求返還部分學費。據悉在UC系統就有數萬名學生聯署請願，要求返還春季學期學費。參與聯署學生的理由是，學校關閉校園設施，學生在家上網課，無法使用校區學生設施及各種服務，但這些都已經包括在學費，因此要求校方返還。

戴維斯加大一名在校女生表示，她交的這類費用在1100元左右。她認為，校方還錢最重要，因為有些學生就是家庭收入來源；還有些人有子女，他們也需要錢維持生計。

對加州大學及州立大學系統部分學生要求返還學費，校方也有立場。加州州立大學發布的聲明說，雖然校方按照州府政令關閉校園，提供學生線上教學，但不容忽視的是，系統下的各校區都在繼續履行提供學生教學和服務運營。目前校方提供學生遠程個人服務，如各項諮詢、顧問、教職時間、殘障學生服務，甚至還有線上醫療問診等，而且該系統在3月間也制定臨時學雜費退款政策，適用所有學生。

全美其他地區大學也面臨同樣問題，目前反應各異。新澤西州一名參議員5月間就提議，要求2020年春季學期因疫情採線上教學的大學，應退還學生四分之一學雜費，但不少學校對此不認同。新州理工學院院長布魯姆表示，因州府減少撥款，加上退還學生住宿及停車費，校方在本學年就面臨1600萬元赤字，若要再退學費，這筆錢不知從哪裡籌措，而且校方採取線上授課，還需要額外購買網路教學器材，這些費用加起來也是不小開支。

他表示，現在很多學校都有繼續線上授課準備，但就算校園沒有學生，也有固定維護費用，所以一旦政府要求退學費，學校只能裁員，減少學生獎助學金，縮減課程等。

加州對於加州大學和州立大學部分學生要求返還部分學費訴訟，也有一些反對者提出要求法官拒絕受理訴訟的動議。這些反對者認為，大學一些費用屬於固定，並非基於個人情況而定。同時服務未因新冠肺炎疫情停止。另外，這些要求退款的學生，並未講明所交的費用用於學校哪項支出，更沒有指出課堂教學與線上教學在質量上的差別，而且他們同樣是通過線上教學拿到學分。