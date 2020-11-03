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該不該退費？華人律師、社區看法不同

記者啟鉻／洛杉磯報導
許多學生要求因疫期網課，未使用學校設施，要求退費。(UCLA網頁)
許多學生要求因疫期網課，未使用學校設施，要求退費。(UCLA網頁)

受新冠肺炎疫情影響，美國公私立大學採取線上授課。由於學生無法到校面授或住宿，不少學生認為線上授課效果遠不如面授課，不值得支付如此高昂學費，於是發起要求校方退學費運動和訴訟。華人家長認為線上授課比課堂教學難度大，不建議退學費；還有家長認為可退部分學費，因為學校還要維持運作。律師則認為，突發疫情是否足以構成要求學校退費的正當理由，尚未有類似判例，需要看學生與校方合同是否有退學費條款。

美華聯前主席鹿強說，疫情導致大學採取線上授課，學生在家聽教授講課，校方減少了部分支出，但學校仍須繼續運作，所以讓大學退全部學費並不合理。或可希望校方退學費25%至50%，其餘留下來提供學習運作資金，包括教職員薪水及各種開銷等。

私立學校管理者路新站則不贊成校方退學費，即使是只採取線上授課，因為網課需要老師更仔細認真備課，才能達到教學效果。他舉例說，一件事情若打電話說，和面對面交流，哪個更容易？當然面對面交流會更通暢，所以線上授課為教師備課增加更多難度。因此不支持校方退學費。

加州大學華人學生學者聯合會主席吳澄琰，贊成校方應該退還部分學費，比如很多學校的活動及設施，在疫情期間學生們根本用不到，若單讓學生上網課，肯定不值這麼高學費。

加州浸信會大學魯健業教授表示，應根據各校網課質量決定；若一個大學提供學生網課質量不佳，學生不滿意，當然要考慮退部分學費。但加州浸信會大學不存在這種問題，因為該校提供網課質量在全美各大學名列前茅。但他注意到有一些採用線上教學的大學，已準備主動退還學生部分學費。

律師蔡玟慧表示，新冠肺炎對全球來說屬於突發災難，無法預料，所以在這種情況下大學是迫不得已實施線上授課，造成學生提告返還學費，但問題是此前尚無判例。她認為主要看學生與校方簽的合約內容，是否有在類似不可抗力的情況發生時，需返回學費或部分學費等條款，以及各州和聯邦等相關法律，是否有相關規定。

疫情 加州大學 華人

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