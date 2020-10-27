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學生貸款 善用紓困措施減壓

記者啟鉻／洛杉磯報導
「消費者金融保護署」表示，多數聯邦學貸利率固定，即未來無論市場利率如何變動，都不會額外增加還貸壓力。（CFPB網頁）
「消費者金融保護署」表示，多數聯邦學貸利率固定，即未來無論市場利率如何變動，都不會額外增加還貸壓力。（CFPB網頁）

美國大學學費日益高漲，面對高昂學費，要想讀完大學，學生普遍依靠貸款。甚至有的畢業生工作多年，還在為償還學貸努力。2020年新冠肺炎疫情爆發後，聯邦政府對申請學貸及畢業生償還所欠學貸提出多項紓困措施，但主要適用的學貸是由教育部核發的聯邦學生貸款，希望讓背負學貸的學生或畢業生減輕負擔。

就讀醫學院一年級的魏同學表示，他一年費用是8萬元左右，每年貸款7萬餘元，四年下來需要償還的學貸超過30萬元。他對還學貸並不擔心，因為畢業後執業醫師年薪是二、三十萬元，還學貸應該不成問題。不過像魏同學類似情況的學生總歸是少數，對多數學子來說，尤其是疫情中，如何減輕學貸還款壓力，是每人必須面對的緊迫問題。

據FederalStudentAid官網資訊，聯邦政府8月初宣布，會繼續將聯邦教育部持有的學生貸款利率設定為0%，停止向拖欠學生貸款的催收，暫停償還學貸，全部延長至12月31日。這項宣布是承接原定9月30日到期的「CARES法案」中包含的學生貸款減免政策。「CARES法案」允許借款人暫時不支付聯邦學生貸款，並將該貸款的利率下調到0%。

大學助學金及稅務規畫華裔專家Michael Chen表示，學貸分補貼性學貸（subsidized loan）和非補貼性學貸（unsubsidezed loan）。補貼性學貸利率為0%，非補貼性學貸利率為5%左右。聯邦政府前述規定，用意在減輕學貸壓力，以致即使是非補貼性學貸在規定期間內利率也是0%，這樣讓在疫情中背負學貸壓力的畢業生，得以有紓解機會，而且此期間不用每月還款。假如這個期間依舊按月還貸者，可要求返還。

聯邦教育部此前考慮到疫情影響，依照「CARES法案」宣布可在3月13日至9月末暫停還貸。包括暫停期間不會向借貸方收取利息、不會發生不良信用報告、若在這個期間還清貸款將自動退還、暫停期間支付任何款項用於償還本金，從而減少還款總金額等等。這些紓解措施，都有助於學貸還款人，在嚴峻疫情壓力下，可以從容不迫。

對於部分華裔家長來說，子女上大學若背負學貸壓力，令父母很不捨。從事電腦科學的溫先生說，他的兩個孩子讀史丹福大學，都沒有學貸壓力。但周圍友人對此是另一番評論，認為子女若沒有學貸壓力，就不會珍惜學業，也不會懂得在財務壓力下如何生存打拚，零學貸往往對學生成長產生負面影響。

部分畢業生為減輕學貸壓力，往往會採取申請重新貸款方法（refinance）。這是因為一些私人金融單位的學貸利率，低於學生申請的某些教育部核發之利率在5%左右的非補貼性貸款。據福布斯雜誌專家稱，合適時間學貸重新貸款會節省一大筆錢。據悉，不少畢業生都這樣做，一位華裔民選官員說，他的太太畢業後工作多年，目前尚有幾萬元學貸未償還，為了減輕壓力，就選擇重新貸款。

專家稱，為減輕學貸壓力，選擇一家銀行、Credit Union或網上借款公司申請重新貸款。所選擇的金融單位在償還申請者現有學貸後，然後提供申請者較低利率的貸款。Michael Chen表示，學貸重新貸款申請者，比較適合醫學院、法學院畢業生，因為他們有穩定收入的工作職位，且須良好信用，才會獲得較低利率貸款。

貸款 利率 教育部

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