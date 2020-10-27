學債重新貸款 不宜找私人銀行

聯邦「消費者金融保護署」提醒重新貸款申請者需注意學貸利率。（CFPB網頁）

因新冠肺炎疫情，為推動經濟及減輕貸款 人還貸壓力，美聯儲降低利率 至新低，學生貸款重新貸款利率也降到新低點。對那些畢業後仍被積欠學貸拖累的人士來說，無疑重新貸款是紓解財務壓力的好辦法。不過，若將學貸轉向私人金融機構重貸，需要考量多種因素。華人金融界人士表示，除非迫不得已，不贊成將學貸轉向私人銀行重新貸款。

華裔 金融界人士蘇凱筠說，聯邦學貸利率固定，並在借款人發生還貸困難時，提供較寬鬆政策。私人金融機構貸款政策非常嚴格，鮮少提供所謂還款優惠。原因是私人金融單位目的是賺錢。即使提供貸款利率較低，但也是短期，過了期限利率就會提高。所以建議貸款人先看清貸款條文規定內容。從總的方面看，不建議學貸借款人從私人金融機構重新貸款。

有關專家也強調，學貸重新貸款，可以利用申請人良好信用從低利率貸款中紓解財務壓力，從而降低每月還款，也可積累資金。但也應考慮承擔一定風險和利益缺失。

據聯邦「消費者金融保護署」（CFPB）資訊，重新貸款申請者需注意，學貸是否從固定利率變為浮動利率。多數聯邦學貸利率固定，即未來無論市場利率如何變動，都不會額外增加還貸壓力。但浮動利率就不同，未來還款額有可能增加。

如果學貸重新貸款，並有可能會失去聯邦學貸一些保護性優惠方法。比如負擔學貸人士畢業後若到非營利公共服務機構，或低收入學校工作，在償還學貸方面可以獲得聯邦貸款的免還政策優惠。但若學貸申請者在私人金融機構重新貸款，這些優惠就消失了，也就是說當事者沒有資格再享受聯邦貸款免責計畫。若學貸重貸者是現役軍人，也可能因此失去服役前的一些優惠。

同時，聯邦學貸對那些還貸遇到困難的人士，提供一些選擇，包括收入驅動的還款計畫（income-driven repayment），若轉向私人機構重新貸款，失去的好處尚包括延期、寬容、取消或可負擔還款方式。需要提醒的是，據現有法律，一旦學貸改為向私人單位重貸，申請者將不會再允許重新申請聯邦學貸，及獲得各項優惠。

華裔會計師汪光中說，負責聯邦學貸的單位是Sallie Mae，當貸款持有者遇到任何還款問題時，可與這個單位協商，Sallie Mae會提供盡可能的方法協商解決。有些華裔家長為了減輕子女學貸壓力，試圖在房貸利率新低下，從房貸中撥出一部分錢替子女還學貸。這是不可取的，他不贊成父母介入子女償還學貸的過程。