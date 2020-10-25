回台讀醫學院 須僑居8年

海外青年文化志工協會橙縣分會舉辦講座分享如何去台灣讀書。（會議截圖）

新冠疫情 肆虐全美，許多僑胞考慮回台灣 工作或創業，他們的子女去台灣讀書怎樣才能符合僑生身分？24日海外青年文化志工協會（FASCA）橙縣 分會舉辦線上講座，幫助僑胞及子女了解去台灣就讀事宜，並在會後答疑解惑。

橙僑中心主任蔣翼鵬表示，日前新冠肺炎全美單日確診人數超過8萬餘人，多項指標超標，讓民眾擔心不已。而相較之下，台灣防疫成功更加安全。在疫情期間，許多僑胞及台商想回到台灣繼續發展，藉由此活動向僑民們介紹回到台灣的機會，歡迎青少年去台灣讀書。另外針對希望去台灣發展創業的僑青，橙僑中心計畫在11月初舉辦針對回台發展創業的講座。

每位學生回台的需求和目的都不一樣，FASCA橙縣分會諮詢導師張珮鑾介紹，不同於台灣本地學生透過聯考申請大學、研究所，國外的學生若想去台灣就讀該怎麼辦？她首先強調僑生資格，譬如海外出生連續居留至今，或最近連續居留海外六年以上。但如果想申請台灣醫學院，年限就更嚴格，在海外必須連續居留至少八年。她還提到，台灣本地學生考醫學院競爭也非常嚴格，100名學生中可能只有一人才申請得到醫學院。另外她也分享僑胞的子女去台灣讀書的設籍事宜等。

有興趣去台灣就讀的僑生，可仔細閱讀僑委會網站上公布的「僑生手冊」，更多詳情可登陸僑委會官網參考：www.ocac.gov.tw。