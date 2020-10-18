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疫情影響升學 自傳獨特更重要

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯加大（UCLA) 大一生Jasmine Shao。（線上截圖）
洛杉磯加大（UCLA) 大一生Jasmine Shao。（線上截圖）

新冠肺炎疫情打亂了大學升學制度，也迫使學生只能在家上課，重挫美國教育體系及制度，多位專家17日在線上傳授新的一年的升學技巧，幫助亞裔學生，無畏疫情打擊照樣進名校；同時教授如何在家有效上網課的訣竅。

現任湯森哈里斯高中輔導教師暨升學指導員Jeremy Wang參加世界日報線上教育講座，以「大學申請論文變化及因應策略」為主題演講。他表示多數大學希望透過短文瞭解學生的「軟實力」，因為短文可反應出學生的寫作能力、思想深度、性格、興趣。他強調，自傳短文在申請文件中占有很大的錄取比重，建議學生可發揮想像力及創造力。

另外，申請大學的自傳短文，內容最好用率真及積極態度介紹自己，並以「未來學者」的態度撰寫。建議慎寫自己的心理問題，文章中不要有錯別字、不寫跟自己無關的政治或有爭議的話題，也不要拼錯大學的名字。

前哥倫比亞大學教授許雅寧在線上探討「親子關係的重要性及如何適應網課」。許雅寧表示，在家上網課對於孩子及家長來說都是一大挑戰。許多家長也擔心孩子在家上網課如何能有效學習？

她表示，提供孩子一個安靜且沒有干擾的學習環境非常重要，家人來來往往的環境不適合孩子專心上課，建議孩子得有個自己的房間專心學習。

雖然在家上課，但許雅寧建議最好讓孩子在家保持生活的節奏及規律。另外，上網課容易使孩子的眼睛疲勞，建議家長可在電腦上安裝防藍光的螢幕，下課時間可引導孩子做眼睛操或到外面走走。

洛杉磯加大（UCLA) 大一生Jasmine Shao受邀參加世界日報線上教育講座，分享在家上網課的心得。她表示，在家上網課容易分心，因此時間管理變得極為重要。Jasmine建議學生記下課表事項及時間行程表，或者藉由別人的提醒，落實自訂時間行程表的規劃。

湯森哈里斯高中輔導教師暨升學指導員Jeremy Wang。（線上截圖）
湯森哈里斯高中輔導教師暨升學指導員Jeremy Wang。（線上截圖）

升學 教育 疫情

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