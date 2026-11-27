南加州房地產市場正顯現嚴峻警訊，房屋銷售量在一年內下滑近19%，而全加州房屋銷售量也跌至近三年來最低水平。圖為房屋掛牌出售示意圖。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州房市持續降溫，南加州銷量大跌、全州創近3年低點，主因是高房貸利率壓抑需求；同時中價位市場疲弱，但灣區與高端住宅仍相對撐盤。

加州 郵報消息，南加州房地產市場正顯現嚴峻警訊，房屋銷量在一年內下滑近19%，而全加州房屋銷售量也跌至近三年來最低水平。

根據加州房地產經紀人協會（CAR）數據，南加橙縣2026年10月的房屋銷售量較2025年同期下降20.7%，洛杉磯 縣也下滑17.5%。

房市低迷主要原因之一，是購屋者面臨持續攀升的房貸利率 。9月下旬，房貸利率升至近三年來高點，10月平均利率達7.33%，遠高於一年前的6.25%。高昂的貸款成本，使許多有意購屋者重新評估自身財務能力，甚至不得不暫緩購屋計畫。

全加州房市的情況同樣不容樂觀。10月加州現有住宅銷售量經季節性調整後，按年率計算為24萬6830戶，較一年前減少12.7%，創下自2023年9月以來最大的年度跌幅。

洛杉磯縣房屋中位價也在一個月內下跌4%，降至95萬5090元。大洛杉磯都會區的房屋中位價則降至82萬7750元，較2025年同期下跌2.5%。相較之下，橙縣儘管房屋銷售陷入困境，屋主卻沒有大幅調降售價的跡象。橙縣10月房屋中位價升至150萬元，較2025年同期上漲7.8%。

這種價格走勢反映加州房市日益明顯的兩極化現象。中價位住宅市場各價格區間的銷售量均出現兩位數跌幅，其中，售價75萬至99萬9999元的住宅跌幅最大，達20.7%。相較之下，售價200萬元以上的高端住宅，是全加州唯一銷售量呈現成長的價格區間，較去年同期增加0.7%。

北加州房市則呈現明顯區域分化，一方面是鄉村地區房屋銷售量大幅下滑；另一方面，舊金山灣區房價則持續走高。

過去一年，中央谷地房屋銷售量下降14.9%，遠北地區下滑14.8%。其中，偏遠鄉村縣市跌幅尤其顯著，德諾特（Del Norte）縣銷售量暴跌47.2%，三一縣（Trinity）則下降41.7%。

不過，部分鄉村縣市的房市仍逆勢成長，包括西斯邱縣（Siskiyou）上升21.1%，特哈瑪縣（Tehama）增加16.7%。

舊金山灣區的房屋中位價卻逆勢上漲，較去年同期增加5.8%，達到137萬5000元，其中舊金山市房價更大幅上漲29.2%，成為推升灣區整體房價的重要因素。

全加州方面，10月房屋中位價為88萬6760元，略低於9月的89萬9720元。