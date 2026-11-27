園區包含兩棟鄉村風小木屋及一棟四戶型建築，就坐落於靜謐優美的雷耶斯角與托馬萊斯灣一帶。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 位於加州因弗內斯、曾接待英王查理與卡蜜拉的歷史度假莊園部分物業，以150萬元出售，包含小木屋與四戶建築，市場詢問熱烈。

舊金山 紀事報報導，只要150萬元，就能擁有一座位於加州 馬林縣海岸附近、擁有數十年歷史的度假勝地一隅。

這筆占地3萬5000平方呎的物件於日前掛牌出售。該物業位於雷耶斯角站（Point Reyes Station）以北約10哩的非建制地區因弗內斯（Inverness），地址為56 Argyle St.，曾是豪華旅宿「曼卡因弗內斯旅館」（Manka′s Inverness Lodge）的一部分。園區四周參天古木環繞，包含兩棟鄉村風小木屋及一棟四戶型建築，共計六房六衛，各建築之間由蜿蜒於林木與草坪間的石板步道相連。

掛牌說明寫道：「這座物業捕捉了舊日的美好精神，當年旅人紛紛逃離喧囂，來到靜謐優美的雷耶斯角與托馬萊斯灣（Tomales Bay），尋求大自然的懷抱、無微不至的款待以及慢活步調。作為傳奇旅宿曼卡因弗內斯旅館的一部分，這裡曾以其獨特的待客之道、頂級在地食材料理和令人難忘的氛圍聞名遐邇。」

這座莊園最初於1917年以「因弗內斯旅館」之名創立，在因弗內斯作為度假小鎮的鼎盛時期便是著名的下榻之處。1950年代末期，來自共產主義時期捷克斯洛伐克的難民曼卡與米蘭·普羅庫佩克（Manka and Milan Prokupek）買下此地，將旅館更名並增建了新的小木屋與客房。兩人經營了40年後，於1989年將其出售給主廚格雷德（Margaret Grade）及其兄弟。

在已於2024年辭世的格雷德與其手足經營下，旅館餐廳的聲望與小木屋並駕齊驅。格雷德主打採用當地時令食材烹製的無菜單固定套餐，吸引眾多重量級賓客造訪，包括米其林三星餐廳「法國洗衣店」（The French Laundry）名廚凱勒（Thomas Keller），以及現任英國國王查理 與王后卡蜜拉–當年仍為威爾斯親王與康瓦爾公爵夫人的兩人，曾於2005年11月造訪加州期間下榻於此。

2006年，一場大火將旅館與餐廳付之一炬。到了2008年，修復後的旅館重新迎客，但餐廳並未重建，從物業地圖上仍可見到當年燒毀餐廳所遺留的露台與地基。新建的工藝美術風格小木屋則配有石砌壁爐、外露木樑與戶外露台。

房地產經紀人科瓦爾奇克（Sarah Kowalczyk）透過電子郵件向《舊金山紀事報》說：「市場詢問度高得令人難以置信。」