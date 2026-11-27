11月23日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.875%。（佳信貸款提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國30年期房貸利率升破7.2%，讓購屋族與想重新貸款的屋主承受更高成本，但債券殖利率回落與後續經濟數據，仍可能影響未來走勢。

美國房貸利率 持續上升，購屋族及打算重新貸款 的屋主，面臨更高借貸成本。根據房地美（Freddie Mac）的數據，11月23日當周，30年期固定房貸平均利率升至7.28%，高於前一周的7.125%；15年期固定房貸平均利率則為6.66%。

不過，近期債券市場出現一些緩和跡象。根據CNBC數據，10年期美國公債殖利率 降至4.89%，低於前次報告的4.936%。由於房貸利率通常也受公債殖利率影響，殖利率下降，代表未來房貸利率可能有機會跟著回落，但不表示銀行或貸款公司已經開始降息。

需要注意的是，房地美公布的是每周平均利率，並非每天的即時房貸報價。實際上，每個人的房貸利率還會受信用分數、貸款金額、頭期款及其他條件影響，因此不同貸款機構提供的利率也可能有所不同。

本周有多項經濟數據公布，可能影響後續的房貸利率走勢。例如24日公布的消費者信心指數，反映民眾對經濟前景的看法。該指數大幅躍升至103.3，遠超市場預期的92.2，即市場認為經濟仍然強勁，房貸利率面臨上漲壓力。

雖然利率已從近期的低點回升，但仍可評估「重新貸款」（refinancing）是否划算，或是透過「房屋淨值」（home equity）取得資金是否為審慎之舉。

對準備買房或重新貸款的民眾，建議多比較幾家貸款機構的利率、手續費及還款條件，也要留意報價日期及有效期限，不要只看平均利率就決定，以免忽略實際貸款成本。