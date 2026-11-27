舊金山蓬勃發展的AI產業所引發的「豪宅荒」，新晉致富的科技業高層與投資人正爭相搶購有限的頂級物件。這股買氣也全面推升了整體房價。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 受AI熱潮與富裕買盤推動，舊金山10月豪宅交易創紀錄，高價房源快速消化，帶動整體房價與成交熱度同步攀升。

紐約郵報報導，舊金山 房市正火熱發燙，而高資產買家正是領頭羊。

根據房地產經紀公司Compass發布的最新報告，舊金山10月豪宅 銷售破紀錄，共有9棟獨棟住宅以超過1000萬元成交，另有40棟成交價突破500萬元。

自1993年多重上市服務系統開始有紀錄以來，這兩項數據雙雙創下單月歷史新高。在待售物件日益萎縮之際，財力雄厚的買家正大舉掃購高端房產。

在舊金山10月共253筆獨棟住宅交易中，總價超過500萬元的交易佔比高達近16%。

這波搶房熱潮的背後，是舊金山蓬勃發展的AI產業所引發的「豪宅荒」，新晉致富的科技業高層與投資人正爭相搶購有限的頂級物件。

這股買氣也全面推升了整體房價 。

根據報告，舊金山10月獨棟住宅成交中位價較去年同期大漲29%，達到239萬元，創下2018年2月以來的最大年度漲幅。

這波豪宅熱潮已醞釀數月。今年3月至6月期間，每月至少有23棟住宅以超過500萬元成交，這是舊金山今年以前從未達到的水準。

此前的單月最高紀錄均在2026年創下，分別為5月的6筆千萬元以上交易，以及6月的30筆500萬元以上交易。

買家正面臨愈發激烈的競爭，爭搶日益縮水的待售房源。10月有高達86%的獨棟住宅以高於開價的價格成交，比率高於去年同期的77%。

房屋在市場上的平均待售天數僅有14天，創下至少自2019年以來最快的10月銷售速度。截至10月底，全舊金山僅剩222棟獨棟住宅待售，較去年同期減少20%，更比兩年前大減41%，換算下來庫存去化時間僅剩0.9個月。

這波強勁反彈對舊金山而言是一場戲劇性的逆轉。在新冠疫情期間，遠距辦公讓科技業員工得以遷往他處，使該市一度飽受人口外流之苦。