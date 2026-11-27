火災發生近九年後，30601 Morning View Drive的馬里布公園地產。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 香港富豪堀池宏位於馬里布、曾因山火焚毀的海濱莊園將以1299萬元底價拍賣，並附帶可重建14500平方呎豪宅的核准藍圖。

紐約郵報報導，出生於上海的香港 億萬富豪堀池宏（Hiroshi Horiike，入籍日本名）原名彭宏陵，又名玄陵，正準備拍賣 位於加州 馬里布一處占地5.35英畝的海濱地產。這片土地上曾座落著他那棟話題十足的豪宅，但已在2018年的伍爾西山火（Woolsey Fire）中付之一炬。

這處位於30601 Morning View Drive的馬里布公園地產，坐擁無敵海景，可遠眺祖馬海灘（Zuma Beach）、布羅德海灘（Broad Beach）及卡塔利娜島（Catalina Island）。該物業過去曾開價2980萬元求售，如今將以1299萬元的底價進行拍賣。

堀池宏於2007年以1225萬元買下這座馬里布海濱豪宅。

本次密封投標拍賣將由Paramount Realty USA與Sotheby's International Realty掛牌經紀人沙蒙基（Shamon Shamonki）聯手舉辦，投標截止日期為12月3日。

沙蒙基向房地產專欄《Gimme Shelter》透露，堀池宏平時往返於「香港的莊園、東京與上海的住所之間；此外，他在巴黎近郊還擁有一處美麗的歷史宅邸，偶爾也會前往小住。」

2012年，堀池宏曾因豪宅面積標示不實，一狀控告房仲公司Coldwell Banker及其王牌經紀人柯塔佐（Chris Cortazzo）。

當時科威爾銀行在廣告中宣稱該豪宅面積達15,000平方呎，但實際面積卻不到1萬平方呎。堀池宏為此提告求償500萬元，該案最終一路打到加州最高法院。

該案陪審團初審判房仲公司勝訴，但上訴後逆轉，法院裁定「雙重代理人」對買賣雙方均負有忠實義務。然而在2018年4月的重審中，第二組陪審團再度站在科威爾銀行與柯塔佐這邊。

2018年，這棟馬里布豪宅在一場大火中燒成平地。沙蒙基向《Gimme Shelter》透露，整座莊園唯一倖存下來的，只有一尊堀池宏父親的大理石雕像。

拍賣行指出，受惠於伍爾西山火後的「祖父條款」（即不溯及既往的重建保護法規），買家如今可在這片空地上重建面積高達1萬4500平方呎的豪宅–「在現行城市建築法規的限制下，這幾乎是不可能複製的規模。」

此次拍賣標的還包括由建築師克萊夫道森（Clive Dawson）設計並已獲核准的建築藍圖，規劃興建一棟擁有7間臥室、10間浴室的豪宅，並配備游泳池、網球場、馬術設施，以及一條直通祖馬海灘的私人地下人行隧道。

沙蒙基說：「受火災重創影響，當地買家意願轉趨保守；同時在利率攀升與大環境經濟挑戰下，整體房市也隨之放緩。堀池先生希望能調整至更貼近市場行情的價格，以吸引更多買家關注。」

這處在馬里布公園附近的地產，坐擁無敵海景，可遠眺祖馬海灘。（谷歌地圖）