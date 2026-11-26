巴沙迪那99美分商店舊址擬改建為六至七層公寓大樓，規畫289戶住宅，其中44戶為可負擔住宅。（DesignARC提供）

AI摘要 文章摘要整理： 巴沙迪那北洛斯羅伯斯大道舊99美分商店基地擬改建6至7層、共289戶的公寓案，44戶為可負擔住宅，仍待設計審查、許可與歷史評估。

巴沙迪那又增添一項住宅建案。開發商Trammell Crow Residential擬拆除210號公路北側的99美分商店舊址，興建一棟六至七層的公寓大樓，提供289戶住宅，其中44戶為可負擔住宅。巴沙迪那市設計委員會日前將此案列入初步諮詢議程，後續仍須進行綜合設計審查並取得建築許可。

根據市府規畫與社區發展局報告，基地位於452 N. Los Robles Ave.，占地約2.49英畝，東側面向North Oakland Avenue，北側臨East Villa Street。現有商業建築建於1965年，前方設有154個地面停車位。新大樓總樓地板面積約31萬5400平方呎，規畫單間套房、一房及兩房公寓。原開發商Summerhill Apartment Communities曾提出227戶住商混合方案，並規畫一樓零售空間。新版住宅戶數較原方案增加62戶。

市府報告指出，44戶可負擔住宅中，22戶保留給極低收入 家庭，22戶保留給中等收入家庭。依加州 密度獎勵法，配置22戶極低收入住宅，可讓建案在218戶的基準上增加71戶。

建案由DesignARC設計，三樓規畫三處庭院，另設泳池、健身房及自行車停放空間。停車場設於地下層、一樓及二樓，共439個汽車車位，車輛可由East Villa街及North Oakland大道進出。市府規畫人員指出，周邊沿街建築多為一至三層，建議開發商在鄰近低樓層住宅的一側逐步降低樓高，並評估減少車位或將更多車位移至地下，以降低整體建築高度。

舊店面能否拆除，仍須視歷史資源評估結果而定。地方保育團體Pasadena Heritage在提交市府的書面意見中，建議開發商補充分析新大樓投下的陰影及照明對鄰近街區的影響，並沿N. Los Robles Ave.與East Villa Street改善人行環境、增加遮蔭。

紅色圖釘標示建案基地，位於巴沙迪那452 N. Los Robles Ave.。（取自Google Maps）

公寓大樓入口的設計示意圖，兩側住宅設有陽台，頂樓規畫露台。（DesignARC提供）