11月16日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為7.125%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國30年期房貸利率近期升至7.125%，房利美雖下修明年各季預測至7.2%，但仍估借貸成本高於今年並拖累成屋銷量。

根據佳信貸款 報告，11月16日當周，美國各期固定房貸利率 均小幅上升，30年期固定房貸升至7.125%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.279%。

財經網站TheStreet報導，房利美（Fannie Mae）在11月房市展望中，將今年第4季30年期固定房貸平均利率預測由7.4%下修至7.2%，調降0.2個百分點。對2027年的調整幅度更大，房利美10月原估明年4個季度的平均利率均為7.5%，11月則將4季預測全部調降至7.2%，並預計2028年各季也維持在這一水準。

從全年平均來看，房利美仍預計，明年的借貸成本將高於今年。報告列出的今年前3季30年期固定房貸平均利率分別為6.1%、6.4%和6.7%。由於年初利率較低，即使第4季平均預計升至7.2%，今年全年平均仍估為6.6%。相較之下，2027年全年平均預估為7.2%，比今年高0.6個百分點。

房貸業者對明年春季的利率走勢看法不一。Forbes Advisor引述房地產 業媒體HousingWire在10月1日房貸銀行業峰會進行的現場調查，約七成受訪主管當時預期，到2027年4月，房貸利率將持平或上升。其中27%預期持平，25%認為將升至接近8%，18%預計會突破8%。另有約三成受訪主管認為，利率將回落至7%左右。

房利美也將明年全美成屋銷量預估由406萬1000戶調降至398萬9000戶，較10月預測少7萬2000戶，比今年預估銷量低0.4%。TheStreet指出，已鎖定低利率的屋主若賣房換屋，可能得以更高利率重新借款。即使房貸利率回落至房利美預估的7.2%，部分屋主仍可能因換屋後的借貸成本較高而延後出售。

對買家而言，房貸利率若小幅回落，每月還款負擔可望減輕，但能否負擔得起一套房，仍主要取決於房價和家庭財務狀況。美國銀行消費貸款主管Matt Vernon）接受Forbes Advisor採訪時表示，有意購屋者可以先評估自身財務狀況。如果房子符合需求，頭期款等前期支出及每月付款也都在預算內，當下就可能是合適的出手時機。