15 Marina Blvd. Safeway超市的重建計畫效果圖。（Align Real Estate）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山正式批准Safeway海濱重建案，但因AB2011快速審批資格與土地污染疑慮，反對派已在聯邦法院提告。

舊金山 紀事報報導，舊金山市政府已正式批准濱海區Safeway超市的重建計畫，讓這項全美最受矚目且爭議不斷的住宅開發案邁出關鍵一步；與此同時，反對派正就市府為該案大開「快速通關」綠燈的決定，在法院提起訴訟。

根據規畫，這項開發案將拆除位於15 Marina Blvd.、擁有數十年歷史的海濱超市，取而代之的是一座大型住商混合綜合體，內容包括兩棟分別高達22層與18層的住宅大樓、一間全新的Safeway超市，以及848戶住宅單位。

市府紀錄顯示，該案依據加州 「第2011號議會法案」的加速時程獲得批准。這不僅是一大里程碑，也為過去一年來圍繞該案是否符合該州法資格的激烈爭論寫下新篇章。AB2011規定，位於商業用地上且符合資格的住宅開發案，必須獲得簡化審批，無需經過大型開發案常見的公聽會，也免除「加州環境品質法」規定的環境評估程序。

開發商Align Real Estate拒絕透露是否已為該項目籌得資金，也未說明何時能夠動工。多年來，舊金山的大型住宅建設幾乎處於凍結狀態；儘管近期租金 持續上漲，市場也顯現出初步回溫跡象，但許多開發商仍坦言，目前開發的經濟效益依舊嚴峻，籌集資金仍是最大障礙。市府今年稍早的一項分析指出，不含土地成本在內，舊金山市場價住宅模型的平均開發成本高達每戶70萬至120萬元。

然而，圍繞這項開發案的戰火並未平息：反對派目前已在聯邦法院對市府的審批程序提出法律挑戰。

這起將Align、舊金山市政府及太平洋瓦電公司列為被告的訴訟指出，儘管該地塊的土壤與地下水中已檢測出石油汙染，且Safeway超市下方超過4萬平方呎的土地尚未完成環境因素檢測，舊金山市府卻在此之前便認定該案符合AB2011的快速審批資格。

市府規畫人員則表示，進一步的評估及任何必要的清理工作，皆可在核發建築許可的過程中以及未來住戶遷入前完成。州級監管機構亦指出，該地點目前已知的汙染物並不會對公眾構成即時的健康暴露風險。