Zillow房貸推出43州零利率FHA頭期款資助方案「FHA Down Payment Assistance」。（Zillow）

AI摘要 文章摘要整理： Zillow推出FHA頭期款資助方案，供43州合格購屋者以零利率二胎貸款補足最低頭期款，並在滿5年條件下可獲免除。

FOX 11新聞網報導，房產巨頭Zillow旗下的房貸部門「Zillow Home Loans」於周三推出一項頭期款資助方案，以協助透過美國聯邦住宅管理局（FHA）貸款 購屋的民眾。

該資助方案將開放給全美43個州及華盛頓特區的合格購屋族。不適用的七個州則包括亞利桑納州、德拉瓦州、佛羅里達州 、麻薩諸塞州、紐約州、佛蒙特州與維吉尼亞州。

符合條件的購屋者最高可獲得購屋總價3.5%的資助，該比率可完全涵蓋FHA貸款規定的最低頭期款門檻。這筆資金將以「二胎貸款」形式提供，享有零利率 且無須按月償還。

該貸款方案並未設立所得上限，亦無首購族身分限制。只要購屋人在第一順位主要房貸上按時還款滿五年，此筆頭期款資助貸款將自動獲得免除、無須償還。

Zillow Home Loans推出這項FHA頭期款資助方案，核心動機是為了吸引更多買方轉化為其貸款客戶。這在商業上屬於一種「以誘餌獲取長期高價值客戶」的策略。

Zillow資深副總裁兼房貸業務總經理威爾森（Eric Wilson）表示，許多買家與房仲皆向該公司反映，籌措頭期款是阻礙他們置產的最大絆腳石。

威爾森說：「此方案提供了一種簡單明瞭的解方，讓主要房貸與頭期款資助能一站式辦理，協助我們服務更多合格買家。針對具備按月還款能力的購屋者，我們現在可以直接代為支付全額的最低頭期款。」

Zillow近期的一項研究發現，在能夠勉強籌齊頭期款的民眾中，有70%動用個人儲蓄、約30%仰賴親友贈與、超過25%變賣股票或其他投資，另有逾20%的人選擇動用退休儲蓄。

部分購屋者會尋求州立或地方住宅機構、非營利組織、雇主或放貸機構提供的頭期款補助。相關資助形式包括無償補助款、可免除貸款、延期償還貸款或低利二胎貸款等；但這類方案往往僅限首購族申請、設有嚴格所得門檻，或僅適用於特定地區。

Zillow貸款的資助上限為購買價格或鑑價結果（取兩者較低者）的3.5%。買家亦可自行額外補足至多6.5%的自有資金，使自備頭期款成數達到10%。

若買家連續五年按時償還主要房貸且在該房屋中自住滿五年，該筆資助貸款即可全額免除。然而，若買家在滿五年之前搬離、轉售房屋或辦理重新貸款，則必須全額償還該筆款項。

該項購屋貸款仍須投保FHA房貸保險，且主要FHA房貸仍維持標準利率及常態每月還款義務。

有意購屋的民眾可前往Zillow官方的「FHA Down Payment Assistance」專屬網頁，查詢是否符合申請資格。