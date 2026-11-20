美國知名DJ兼音樂製作人Kaskade以1800萬美元出售位於洛杉磯寶馬山豪宅。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 美國DJ兼製作人Kaskade以1800萬元售出洛杉磯寶馬山豪宅，這棟由他自建的現代住宅曾因野火與社區變遷，讓他重新思考是否繼續定居當地。

據全美房地產 資訊平台Realtor資訊，美國知名DJ兼音樂製作人Kaskade（本名Ryan Raddon）日前以1800萬元出售位於洛杉磯 寶馬山（Pacific Palisades）的豪宅 。

報導指出，作為知名電子音樂製作人，Ryan Raddon的代表作包括與電子音樂人deadmau5合作的熱門單曲「I Remember」。他於2013年購入這塊土地，並在其上興建訂製住宅。根據PropertyShark房產紀錄，他於2013年透過信託基金以425萬元購入這處房產，當時土地上仍是一棟較為老舊的牧場式住宅。

據上市資料顯示，這棟現代風格豪宅於2021年完工，由建築師Bruce Bolander設計。住宅室內面積接近1萬平方呎，室內採用18吋寬的Dinesen實木地板，牆面則使用來自馬里布（Malibu）的天然石材打造，並設有多處天窗，讓充足的自然光灑入室內空間。

根據房產資料，住宅共有六間臥室及七間半浴室，其中主臥套房配備私人陽台，可欣賞周邊景觀。這棟3層樓住宅還設有裝修完善的地下室。戶外有游泳池與水療池（SPA），周圍環繞寬敞露台，適合休閒與宴客。

Ryan Raddon最初在2025年3月將這棟豪宅掛牌，當時開價接近2400萬元。後在2026年2月重新上市，價格調降至1999萬元，並於6月初成功找到買家。買方由房地產公司Beverly Hills Estates經紀人Jessica Pasternak代理。

Ryan Raddon過去15年一直居住在寶馬山地區。雖然這棟豪宅幸運躲過2025年初席捲當地的野火，但他的兄弟住宅卻在火災中被摧毀。他在2025年12月接受媒體訪問時說，這場大火徹底改變他長期居住的社區，也讓他思考是否還應該繼續留在這生活。