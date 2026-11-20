位於太平洋高地2770 Broadway、面積達9001平方呎的宅邸，近日以3495萬元的高價掛牌求售。（SFAR,MLS）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山太平洋高地一棟可眺望金門大橋的地標豪宅，以3495萬元掛牌求售，成為今年該市開價最高的獨棟住宅。

舊金山 紀事報報導，一棟坐擁金門大橋 壯麗景致的舊金山地標性豪宅 ，近日以3495萬元的天價掛牌求售，一舉成為該市2026年開價最高的獨棟住宅。

這座位於太平洋高地2770 Broadway、面積達9001平方呎的宅邸，曾是已故企業高管暨公民領袖張伯倫（David Chamberlain）的長期居所。張伯倫生前曾擔任舊金山歌劇院及舊金山商會主席。

張伯倫於今年4月辭世，享壽82歲，其女兒們現決定將此房產出售。

該物件於11月9日由房地產經紀公司Compass的經紀人沃德（Neal Ward）掛牌上市。其開價超越了目前舊金山市場上的所有其他獨棟住宅。

該物業占據了百老匯街北側一塊寬50呎的雙倍地塊，這裡向來是舊金山最受矚目的頂級豪宅地段之一。從屋內望去，金門大橋、舊金山灣、惡魔島、藝術宮以及馬林岬的風光盡收眼底。

自落成以來，這座豪宅歷經了大規模的翻修工程。根據售屋資訊顯示，建築師詹寧斯（Jim Jennings）與凡・阿克建築公司（Van Acker Construction）於2007年對該住宅進行了重建，在保留歷史韻味的同時，融入了抗震升級工程並增設了電梯。

現有的宅邸樓高四層，設有七間臥室、六間全套衛浴及一間半套衛浴。室內保留了人字紋木地板、拱形門廊、嵌入式書架以及彩繪玻璃天窗等精緻細節，物業後方更設有一座私人運動場。

公開房產紀錄顯示，張伯倫於1989年以395萬元購入此宅。

他在綜合管理領域深耕逾40年，曾先後擔任Shaklee、Stride Rite及Genesco等公司的執行長；晚年則透過EaglePoint Advisors為創業者及新創企業提供諮詢服務。

除了義務領導舊金山歌劇院及任職於舊金山商會外，張伯倫還曾擔任舊金山男女童軍俱樂部、美國商會、加州舊金山大學以及加州太平洋醫療中心基金會的董事。他與妻子莫蘭德（Karin Molander）在舊金山養育了兩個女兒。

在舊金山高端房市屢創佳績的這一年，百老匯街這座豪宅3495萬元的開價，使其躋身最受矚目的頂級交易行列。