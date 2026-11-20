歌劇院前總裁豪宅天價3495萬求售 創舊金山今年定價最貴房產
舊金山太平洋高地一棟可眺望金門大橋的地標豪宅，以3495萬元掛牌求售，成為今年該市開價最高的獨棟住宅。
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舊金山太平洋高地一棟可眺望金門大橋的地標豪宅，以3495萬元掛牌求售，成為今年該市開價最高的獨棟住宅。
舊金山紀事報報導，一棟坐擁金門大橋壯麗景致的舊金山地標性豪宅，近日以3495萬元的天價掛牌求售，一舉成為該市2026年開價最高的獨棟住宅。
這座位於太平洋高地2770 Broadway、面積達9001平方呎的宅邸，曾是已故企業高管暨公民領袖張伯倫（David Chamberlain）的長期居所。張伯倫生前曾擔任舊金山歌劇院及舊金山商會主席。
張伯倫於今年4月辭世，享壽82歲，其女兒們現決定將此房產出售。
該物件於11月9日由房地產經紀公司Compass的經紀人沃德（Neal Ward）掛牌上市。其開價超越了目前舊金山市場上的所有其他獨棟住宅。
該物業占據了百老匯街北側一塊寬50呎的雙倍地塊，這裡向來是舊金山最受矚目的頂級豪宅地段之一。從屋內望去，金門大橋、舊金山灣、惡魔島、藝術宮以及馬林岬的風光盡收眼底。
自落成以來，這座豪宅歷經了大規模的翻修工程。根據售屋資訊顯示，建築師詹寧斯（Jim Jennings）與凡・阿克建築公司（Van Acker Construction）於2007年對該住宅進行了重建，在保留歷史韻味的同時，融入了抗震升級工程並增設了電梯。
現有的宅邸樓高四層，設有七間臥室、六間全套衛浴及一間半套衛浴。室內保留了人字紋木地板、拱形門廊、嵌入式書架以及彩繪玻璃天窗等精緻細節，物業後方更設有一座私人運動場。
公開房產紀錄顯示，張伯倫於1989年以395萬元購入此宅。
他在綜合管理領域深耕逾40年，曾先後擔任Shaklee、Stride Rite及Genesco等公司的執行長；晚年則透過EaglePoint Advisors為創業者及新創企業提供諮詢服務。
除了義務領導舊金山歌劇院及任職於舊金山商會外，張伯倫還曾擔任舊金山男女童軍俱樂部、美國商會、加州舊金山大學以及加州太平洋醫療中心基金會的董事。他與妻子莫蘭德（Karin Molander）在舊金山養育了兩個女兒。
在舊金山高端房市屢創佳績的這一年，百老匯街這座豪宅3495萬元的開價，使其躋身最受矚目的頂級交易行列。
該宅開價為3495萬元，刷新舊金山今年獨棟住宅的最高掛牌價。它位於太平洋高地核心地段，並擁有金門大橋、舊金山灣等稀有景觀，因此特別受市場關注。 前屋主是已故企業高管暨公民領袖David Chamberlain，他曾任舊金山歌劇院與商會主席。張伯倫今年4月辭世後，現由他的女兒們決定將房產對外出售。 該宅約9001平方呎，樓高4層，設有7間臥室與多項精緻設計，後方還有私人運動場。2007年由建築師Jim Jennings與Van Acker Construction重建，並加入抗震升級與電梯。
精華 FAQ
該宅開價為3495萬元，刷新舊金山今年獨棟住宅的最高掛牌價。它位於太平洋高地核心地段，並擁有金門大橋、舊金山灣等稀有景觀，因此特別受市場關注。
前屋主是已故企業高管暨公民領袖David Chamberlain，他曾任舊金山歌劇院與商會主席。張伯倫今年4月辭世後，現由他的女兒們決定將房產對外出售。
該宅約9001平方呎，樓高4層，設有7間臥室與多項精緻設計，後方還有私人運動場。2007年由建築師Jim Jennings與Van Acker Construction重建，並加入抗震升級與電梯。
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