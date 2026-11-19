巴沙迪那市The Palmer長者照護住宅模擬圖。這座六層樓建案將在原Conrad's餐廳舊址興建。（VTBS Architects）

AI摘要 文章摘要整理： 巴沙迪那Lake Avenue旁舊餐廳地塊將興建名為The Palmer的6層長者照護公寓，預計11月動工、2028年完工，提供94個照護單位與多項高端設施。

巴沙迪那Lake Avenue與East Walnut Street交會處，原Conrad's餐廳舊址將改建為六層樓長者照護住宅。根據地產媒體Urbanize LA報導，這座名為「The Palmer」的建案預計11月動工、2028年9月完工，將提供94個照護單位，大樓並規畫屋頂泳池及戶外休憩空間。

建案位於East Walnut Street 861號，在210號高速公路及洛杉磯 捷運A線Lake大道站（Lake Station）以南不遠處。原餐廳建物在開發案提出時已空置，巴沙迪那市設計委員會於2024年3月就建案進行初步審查。新大樓面積約8萬3000平方呎，設有地下停車場，由VTBS Architects負責設計，W.E. O'Neil擔任總承包商。

The Palmer屋頂泳池及休憩平台模擬圖，池畔規畫座椅及遮陽傘，可遠眺山景。（VTBS Architects）

在94個照護單位中，68個為生活輔助單位，另26個為失智照護單位。市府先前公布的設計審查文件顯示，二樓規畫為失智照護樓層，除個別居住單位，還設有用餐區、交誼空間、露台及護理辦公室，三至六樓則配置生活輔助單位。

住戶設施包括多處用餐區、戶外活動空間及高爾夫球模擬器，屋頂設有泳池及休憩平台。依市府審查文件，建案另規畫兩處民眾可進入的戶外空間，其中East Walnut Street一側緊鄰大廳入口，將設座椅及植栽。車輛也由East Walnut Street進出，地下停車場、接送及卸貨區共用同一車道入口。

The Palmer由Harrison Street Asset Management與Harbert South Bay合資開發，PNC銀行提供建築融資。兩家公司也將在馬里蘭州Potomac合作興建長者住宅。Harbert South Bay執行長Patrick McGonigle表示，兩處建案均定位為高端長者照護社區，選址著眼於需求高、供應有限的地區。開發商11月2日發布的公告未列出巴沙迪那建案的入住費用。

從街道望向The Palmer的模擬圖，大樓外牆採淺色設計，部分樓層設有陽台，沿街種植樹木。（VTBS Architects）