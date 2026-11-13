全美房屋降價最快15個市場 聖荷西都會區排第2

AI摘要 文章摘要整理： 全美房市降價潮升溫，20.8%待售屋調價創近4年高點，鹽湖城、聖荷西與西雅圖等都會區降價最快，反映賣方定價過高與市場預期落差擴大。

聖荷西 信使報報導，隨著房地產市場步入冬季，全美房屋降價比率已攀升至近四年來的最高水平。根據房產網站Realtor.com 2026年9月的房市數據，當月全美有20.8%的待售物件調降售價，較前一年同期顯著上升。

房產平台HomeLight結合該項數據與各地市場資料，評選出全美屋主降價速度最快的15大都會 區。這些市場的現況顯示，賣方開價過高、拖延調價時機，或依賴過往房市榮景預期的空間正大幅縮小。以下摘述前三名降價速度最快的都會區：

第三名：華盛頓州 西雅圖－塔科馬－貝爾維尤（Seattle-Tacoma-Bellevue）都會區，有25%的待售房屋調降售價，該比率較去年同期增加4.4個百分點。

第二名：加州 聖荷西－桑尼維爾－聖塔克拉拉地區的降價速度正快速攀升。儘管該區僅16.4%的物件降價，低於榜上多數都會區，但降價比率較去年同期勁揚4.6個百分點。

第一名：猶他州 鹽湖城－莫里（Salt Lake City-Murray）區以顯著差距拔得頭籌。當地有三分之一（33.6%）的待售物件降價，年增幅達6.9個百分點。

上述都會區降價潮的湧現，反映出賣方普遍面臨的核心挑戰：從一開始就設定精準的價格。在HomeLight 2026年秋季頂尖房仲洞察調查中，高達80%的經紀人表示，精準定價的重要性已遠高於一年前。

房仲業者也觀察到屋主預期與市場現實之間的脫節。近半數（47%）的經紀人指出，頻繁看屋卻無人出價，通常就是開價過高的信號；而在掛牌後無法引起實質興趣時，有83%的房仲建議在四周內進行大幅調整，而非一味等待。

降價速度最快的都會區並不等同於疲軟市場，部分地區房價仍在攀升，或庫存相對有限。這些地區的共同特點在於：隨著買方需求、庫存量及市場預期的轉變，調降開價的賣方人數正持續攀升。

對於有意售屋的業主而言，掌握區域行情的精準定價變得至關重要。

若賣方同時有購屋需求，還可能面臨換屋時間差的挑戰。一旦買賣兩端交易無法順利銜接，善用「先買後賣」等彈性方案，有助於避免倉促搬遷與交易帶來的壓力。