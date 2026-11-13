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舊金山租金10月降1% 仍高於去年同期24%

編譯組／綜合報導
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舊金山住房租金10月終於有所下降，但仍比去年同期高出24%。圖為舊金山金門大橋。...
舊金山住房租金10月終於有所下降，但仍比去年同期高出24%。圖為舊金山金門大橋。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山10月租金雖較前月小跌1%，但仍比去年同期高24%，顯示在季節性回檔下，當地租屋市場仍因供給短缺與AI需求而維持高壓。

舊金山紀事報報導，租屋數據平台Apartment List最新報告指出，舊金山公寓租金在10月份出現鬆動，較前一個月微跌1%，但與去年同期相比仍高出24%。

這波月減走勢符合過往常態，歷年秋季租金多半呈現回落。通常夏季因學生與家庭趕在開學前搬遷，帶動租屋需求達高峰；入秋及入冬後需求逐步降溫，房東也隨之釋出降價優惠。

Apartment List首席經濟研究員沃諾克（Rob Warnock）說：「即便在當前極度火熱的市況下，季節性趨勢依舊存在。」

儘管租金微幅下修，舊金山的租屋市場對租客而言依然競爭白熱化。

沃諾克分析：「當地的空置率依然低於3%，房東讓利補貼幾乎微乎其微。本月的數據僅反映了我們以往習以為常的入冬前溫和回檔。」

放眼全美市場，10月份房租較去年同期僅微增0.1%，月減0.3%。舊金山的高年增幅傲視全美各大城市，Apartment List將此現象歸因於人工智慧浪潮帶動的強勁居住需求。

相較於近幾年，今年10月份自夏季高點回落的幅度略有擴大，且年底前租金預期將持續走低。

沃諾克指出：「在新年市場再度回溫前，11月和12月的房租很可能持續呈現月衰退。但我認為現在斷言已迎來反轉點還為時過早，關鍵仍取決於明春搬遷旺季到來時的表現。」

除了租屋需求激增，舊金山仍長期深陷房屋供應短缺的困境。自疫情爆發以來，當地新建案開工動能一直疲弱不振；不過隨著近期租金大幅攀升，建商已開始積極評估重啟新建案的可能性。

精華 FAQ

  • Apartment List最新報告顯示，舊金山公寓租金在10月較前一個月微跌1%，但與去年同期相比仍高出24%，反映短期回落但年增幅依舊驚人。

  • 因夏季通常有學生與家庭趕在開學前搬遷，租屋需求較旺；入秋後需求轉弱，房東便常以降價或優惠吸引租客，因此10月回落符合歷年秋季走勢。

  • 當地空置率仍低於3%，房東讓利有限，加上疫情後新建案開工疲弱、供給不足，近期又受AI浪潮推升居住需求，使租屋市場持續緊繃。

租金 舊金山 租客

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