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10年間省錢率翻倍 南加租房比買房划算

編譯組／綜合報導
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在南加州即使要購買價格較低的condo公寓，業主的開支遠比租客高昂，並在過去十年...
在南加州即使要購買價格較低的condo公寓，業主的開支遠比租客高昂，並在過去十年間，這個成本差距翻了一倍。圖為南加長堤的共管公寓。（英文維基百科 / Mikefly045）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州近10年租金漲幅小於房貸與持有成本，使租房相較買房更划算，省錢率由21%升至42%，長期累計可省逾15萬元。

一項房地產市場分析發現，在南加州租住房屋遠比購屋划算，無論是短期和中期而言，都可省下一大筆錢，即便是購買較廉宜的condo公寓也如是，因為在過去十年間，租屋和購屋之間的成本差距增加一倍，租屋者節省的開支比率由2016年的21%升至今年的42%；而且估算顯示，由2016至2038這22年間，租屋省下的錢可達到15萬元以上。

橙縣紀事報刊登財經專欄作家Jonathan Lansner的分析文章，他使用房地產公司Zillow的每月本地租金估算值，追蹤房主對公寓和房屋租客的收費，然後跟房地產資訊分析公司Attom對南加州共管公寓房主的支出作一對比。房主支出是指購屋支付的貸款（使用當前利率、抵押貸款保險和10%的首付）、房產稅、房屋保險及物業管理費。

分析結果發現：截至2026年7月，南加州典型的租戶每月支付2860元，這個數額在過去10年中，平均每年增長4.5%。購屋者方面，假設一位買家每月需支付4940元，以購買一套價值66萬元的共管公寓，則在過去十年內，估計每月房屋支出每年增長7.8%。而且，這十年期間，共管公寓售價飆升，而歷史上低廉的抵押貸款利率卻已消失。

至2026年7月，租屋者將比購屋者節省42%的費用，但在十年前，租屋者僅能節省21%。可見租屋者的財務優勢，在十年內翻倍。

Lansner還計算出所省下的實質金額數目十分可觀。假設當地租金在過去十年以相同的速度上漲，則租戶現在支付的租金，需要12年才會達到2026年7月房主「固定」的每月購屋支出。這顯示租客每月的開支一直低於房主開支，前者節省的金額一直到2038年，就大約相當於15萬5000元。這個假設的前提還包括房主的稅費、保險費或物業管理費均未上漲，而且也未計購屋首付的6萬6000元。若連這些房主開支元素也計算在內，租戶省下的金錢更為龐大。

現在，在南加州購買一間共管公寓，所需的家庭年收入達到18萬元，才能使每月房貸還款額於2026年7月時不超過每月收入的三分一。而在2016年，這個所需的家庭年收入只為8萬4000美元。

精華 FAQ

  • 因租金雖持續上升，但房價、貸款利率與持有成本漲得更快，尤其共管公寓售價飆升、低利率消失，使購屋月支出遠高於租金。

  • 典型租戶每月約付2860元；若買66萬元共管公寓，月支出約4940元。兩者相比，租屋者可省下42%的費用。

  • 依文章估算，若租金維持相同漲速，租客到2038年前累計可省約15萬5000元，且這還未計入購屋首付6萬6000元。

南加 加州 房地產

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