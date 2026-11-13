10年間省錢率翻倍 南加租房比買房划算

在南加州即使要購買價格較低的condo公寓，業主的開支遠比租客高昂，並在過去十年間，這個成本差距翻了一倍。圖為南加長堤的共管公寓。（英文維基百科 / Mikefly045）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州近10年租金漲幅小於房貸與持有成本，使租房相較買房更划算，省錢率由21%升至42%，長期累計可省逾15萬元。

一項房地產 市場分析發現，在南加 州租住房屋遠比購屋划算，無論是短期和中期而言，都可省下一大筆錢，即便是購買較廉宜的condo公寓也如是，因為在過去十年間，租屋和購屋之間的成本差距增加一倍，租屋者節省的開支比率由2016年的21%升至今年的42%；而且估算顯示，由2016至2038這22年間，租屋省下的錢可達到15萬元以上。

橙縣紀事報刊登財經專欄作家Jonathan Lansner的分析文章，他使用房地產公司Zillow的每月本地租金估算值，追蹤房主對公寓和房屋租客的收費，然後跟房地產資訊分析公司Attom對南加州 共管公寓房主的支出作一對比。房主支出是指購屋支付的貸款（使用當前利率、抵押貸款保險和10%的首付）、房產稅、房屋保險及物業管理費。

分析結果發現：截至2026年7月，南加州典型的租戶每月支付2860元，這個數額在過去10年中，平均每年增長4.5%。購屋者方面，假設一位買家每月需支付4940元，以購買一套價值66萬元的共管公寓，則在過去十年內，估計每月房屋支出每年增長7.8%。而且，這十年期間，共管公寓售價飆升，而歷史上低廉的抵押貸款利率卻已消失。

至2026年7月，租屋者將比購屋者節省42%的費用，但在十年前，租屋者僅能節省21%。可見租屋者的財務優勢，在十年內翻倍。

Lansner還計算出所省下的實質金額數目十分可觀。假設當地租金在過去十年以相同的速度上漲，則租戶現在支付的租金，需要12年才會達到2026年7月房主「固定」的每月購屋支出。這顯示租客每月的開支一直低於房主開支，前者節省的金額一直到2038年，就大約相當於15萬5000元。這個假設的前提還包括房主的稅費、保險費或物業管理費均未上漲，而且也未計購屋首付的6萬6000元。若連這些房主開支元素也計算在內，租戶省下的金錢更為龐大。

現在，在南加州購買一間共管公寓，所需的家庭年收入達到18萬元，才能使每月房貸還款額於2026年7月時不超過每月收入的三分一。而在2016年，這個所需的家庭年收入只為8萬4000美元。