河濱馬術莊園再上市 「億萬富豪的生活方式」開價2390萬

這座Merv Griffin Estate總建築面積達1萬685平方呎，共有七棟建築，其中最具代表性的是一棟占地5409平方呎、採摩洛哥風格設計的主宅，於1986年完工。（取自google map ）

AI摘要 文章摘要整理： Merv Griffin昔日位於加州拉昆塔的馬術莊園重新上市，開價2390萬元，這座40英畝豪宅結合摩洛哥風住宅、賽馬設施與高端度假功能。

全美電視界名人Merv Griffin昔日位於南加 河濱縣的馬術莊園近日重新上市，開價近2400萬元。據報導，這座占地40英畝的沙漠莊園，擁有摩洛哥風格住宅及純種賽馬跑道，富氣逼人，「擁有前所未有的規模，以及毫不妥協的億萬富豪生活方式」。

The Press-Enterprise報導。這座位於加州 拉昆塔市（La Quinta）的莊園，曾由已故媒體大亨Merv Griffin擁有，目前重新上市，開價2390萬元。

Merv Griffin曾主持電視節目「The Merv Griffin Show」，並創作了廣受歡迎的益智遊戲節目「Wheel of Fortune」及「Jeopardy !」。他於1980年代委託興建這座馬場莊園。施工期間，主屋曾遭火災損毀，隨後他重新興建，並一直擁有這座莊園，直到2007年8月以82歲高齡辭世。

這座Merv Griffin Estate總建築面積1萬685平方呎，共有七棟建築，合計13間臥室及12間浴室。其中最具代表性的是一棟占地5409平方呎、採摩洛哥風格設計的住宅，於1986年完工。

公開紀錄顯示，一個由新港灘市（Newport Beach）投資人Mark Majerovic管理的私人投資團體，於2013年6月以700萬元購入這座沙漠莊園。

在該投資團體持有期間，莊園經過翻修，並作為高檔度假出租物業及活動場地經營，同時也推動在鄰近土地進行住宅開發的計畫。

這座莊園的持有公司曾於2024年4月短暫以3600萬元掛牌出售。2025年2月，莊園再次上市，開價2995萬元，掛牌約七個月後下架。2026年11月5日，莊園重新推出市場，目前開價為2390萬元。

莊園周圍設有大門及高達12呎的圍牆，以確保隱私與安全。房地產銷售介紹，這座莊園位於拉昆塔市核心地段，擁有「前所未有的規模，以及毫不妥協的億萬富豪生活方式」。

莊園地理位置優越，正對面是由知名高爾夫球場設計師Tom Fazio設計、位於The Madison Club的錦標賽級高爾夫球場。往南約3哩即可抵達帝國馬球俱樂部（Empire Polo Club），該場地是大型音樂節、體育賽事及社區活動的舉辦地。此外，距離Indian Wells Tennis Garden的戶外網球場也僅8哩多。

主屋附近環繞著四棟圓形客房，每棟面積約500平方呎。主屋內部挑高寬敞，鋪設陶瓷磚及大理石地板，並設有法式落地門，可直接通往有頂棚的露台。

莊園設有私人飲用水井，並擁有專屬水權，為整片綠意盎然的園區提供水源。園內設施包括一座占地2.5英畝的人工湖、一處果園，以及一條純種賽馬跑道，並配有一座設有16個馬廄的馬房。

Merv Griffin在其著作Merv: Making the Good Life Last中回憶，當年這座莊園隨時飼養超過50匹馬。園區還設有多處馬匹圍欄及放牧場地，進一步完善其馬術設施。

據The Press-Enterprise報導。這座位於加州拉昆塔市的馬術莊園，曾由已故媒體大亨Merv Griffin擁有，目前重新上市，開價2390萬元。圖為莊園入口。（谷歌街景）