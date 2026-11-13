30年房貸持平6.875% 通膨降溫不如預期
美國10月通膨降溫不如預期，推升公債殖利率與房貸市場壓力，30年期固定房貸利率雖持平6.875%，但後續走勢仍受聯準會政策影響。
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美國10月通膨降溫不如預期，推升公債殖利率與房貸市場壓力，30年期固定房貸利率雖持平6.875%，但後續走勢仍受聯準會政策影響。
根據佳信貸款報告，11月9日當周，美國各期固定房貸利率，除了30年期固定房貸，其他各期房貸均小幅上升，30年期固定房貸仍為6.875%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.218%。
美國最新通膨數據高於市場預期，為房貸利率走勢增添變數。消費者物價漲幅雖較前月收斂，降溫程度卻不如預期，帶動美國公債殖利率上升，也讓市場重新評估聯準會接下來的利率政策。
路透報導，美國勞工統計局最新公布，10月消費者物價指數（CPI）經季節調整後月增0.4%，低於9月的0.6%，但高於經濟學家預估的0.3%。核心物價漲幅未如預期縮小，顯示通膨壓力仍未消退。
從細項來看，能源價格月增幅由9月的5.2%縮小至0.7%，不過，食品價格上漲0.5%，反映家庭採買與用餐支出仍持續增加。
住房成本同樣是推升物價的重要因素，10月月增0.3%，貢獻整體CPI月增幅逾三成。汽車保險與醫療照護價格也分別增加0.7%及0.3%。排除食品與能源後的核心CPI，已連續第三個月維持0.3%的月增幅，顯示其他商品與服務價格仍有上漲壓力。
金融市場對高於預期的通膨作出反應。美聯社報導，美國10年期公債殖利率由4.88%升至約5.01%，股市同步下跌。房屋建商類股也承壓，市場擔憂較高的房貸利率可能影響住房需求。
就業方面，勞工部5日公布，截至10月31日當周，初次申請失業救濟金人數為18萬9000人，較前周修正後減少6000人；顯示當時新增失業申請並未擴大。
至於上述經濟變化如何影響房貸，房利美指出，30年期房貸利率以10年期美國公債殖利率為重要定價基準，再加上反映貸款承作成本、業者利潤及相關風險的利差。投資人對通膨、經濟成長及未來貨幣政策的預期，都會影響公債殖利率，進而牽動房貸利率走勢。www.fanniemae.com
根據佳信貸款報告，11月9日當周30年期固定房貸利率維持在6.875%，未再上升；但其他各期固定房貸利率多半小幅走高，顯示整體房貸成本仍偏高。 因為通膨高於預期會推升美國公債殖利率，尤其是10年期殖利率，而30年期房貸利率通常以10年期公債殖利率為重要定價基準，因此房貸利率容易同步受壓上行。 10月CPI月增0.4%，雖低於9月的0.6%，但仍高於預估的0.3%；核心CPI連續第3個月維持0.3%，顯示通膨壓力尚未明顯消退，市場也因此重新評估聯準會政策。
精華 FAQ
根據佳信貸款報告，11月9日當周30年期固定房貸利率維持在6.875%，未再上升；但其他各期固定房貸利率多半小幅走高，顯示整體房貸成本仍偏高。
因為通膨高於預期會推升美國公債殖利率，尤其是10年期殖利率，而30年期房貸利率通常以10年期公債殖利率為重要定價基準，因此房貸利率容易同步受壓上行。
10月CPI月增0.4%，雖低於9月的0.6%，但仍高於預估的0.3%；核心CPI連續第3個月維持0.3%，顯示通膨壓力尚未明顯消退，市場也因此重新評估聯準會政策。
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