30年房貸持平6.875% 通膨降溫不如預期

11月9日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國10月通膨降溫不如預期，推升公債殖利率與房貸市場壓力，30年期固定房貸利率雖持平6.875%，但後續走勢仍受聯準會政策影響。

根據佳信貸款報告，11月9日當周，美國各期固定房貸利率 ，除了30年期固定房貸，其他各期房貸均小幅上升，30年期固定房貸仍為6.875%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.218%。

美國最新通膨 數據高於市場預期，為房貸利率走勢增添變數。消費者物價漲幅雖較前月收斂，降溫程度卻不如預期，帶動美國公債殖利率 上升，也讓市場重新評估聯準會接下來的利率政策。

路透報導，美國勞工統計局最新公布，10月消費者物價指數（CPI）經季節調整後月增0.4%，低於9月的0.6%，但高於經濟學家預估的0.3%。核心物價漲幅未如預期縮小，顯示通膨壓力仍未消退。

從細項來看，能源價格月增幅由9月的5.2%縮小至0.7%，不過，食品價格上漲0.5%，反映家庭採買與用餐支出仍持續增加。

住房成本同樣是推升物價的重要因素，10月月增0.3%，貢獻整體CPI月增幅逾三成。汽車保險與醫療照護價格也分別增加0.7%及0.3%。排除食品與能源後的核心CPI，已連續第三個月維持0.3%的月增幅，顯示其他商品與服務價格仍有上漲壓力。

金融市場對高於預期的通膨作出反應。美聯社報導，美國10年期公債殖利率由4.88%升至約5.01%，股市同步下跌。房屋建商類股也承壓，市場擔憂較高的房貸利率可能影響住房需求。

就業方面，勞工部5日公布，截至10月31日當周，初次申請失業救濟金人數為18萬9000人，較前周修正後減少6000人；顯示當時新增失業申請並未擴大。

至於上述經濟變化如何影響房貸，房利美指出，30年期房貸利率以10年期美國公債殖利率為重要定價基準，再加上反映貸款承作成本、業者利潤及相關風險的利差。投資人對通膨、經濟成長及未來貨幣政策的預期，都會影響公債殖利率，進而牽動房貸利率走勢。www.fanniemae.com