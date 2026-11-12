加州租屋族愈來愈不願搬家 逾3成同一住所至少住5年

租屋者愈來愈不願搬家。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 加州與全美租屋、屋主搬遷率都降到低點，主因是高房貸利率、房價壓力與低利房貸鎖定效應，讓租屋族更難首次購屋。

KEYT電視台報導，加州 租屋族愈來愈不願搬家。根據人口普查局（U.S. Census Bureau），加州租屋族搬遷率，從2014年21.4%降至2024年的16%，為全美搬遷率第三低的州。分析指出，房貸利率居高不下、房價負擔沈重、屋主不願出售低利貸款房屋，愈來愈多租屋族買不起房，首購族人數減少，購屋夢更加困難。

房價沉重 房貸利率高 購屋夢難圓

數據顯示，全美租屋搬遷率前三高的州，為猶他30.8%、科羅拉多29.2%及愛達荷29.1%。除加州外，全美搬遷率最低的前兩名為紐約州 13.4%及新澤西州 15.5%。

不只租客，屋主也愈來愈不願搬家。根據哈佛大學住房研究聯合中心，2024年全美家庭搬遷率為11.2%，創下美國社區調查有史以來最低。

哈佛大學住房分析師佛斯特（Riordan Frost）分析2024年數據時警告，若住房市場沒有根本性改變，「家庭搬遷率偏低的情況將成為永久性。」事實上，這種趨勢早已出現。根據Redfin 2026年3月報告，2005年美國屋主持有房屋時間中位數為6.5年，如今已達12年。

在租屋族方面。Redfin於2024一項分析發現，三分之一的租屋族在同一住所居住至少五年，高於十年前的28.4%。

低利貸款屋主不願賣房

造成這種趨勢有許多因素。持有低利貸款的房主不願賣房是原因之一。

疫情期間，房地美（Freddie Mac）公布2021年1月第一周30年固定房貸利率僅2.65%。2026年9月第一周，已升至6.71%，漲幅超過150%。這就不難理解，為何屋主寧可保留原本低利率房貸，也不願在高利率下再次購屋。

以一棟40萬元房屋為例，假設頭期款20%，在2.65%利率下，每月本息支出為1289元；若用6.71%利率來算，金額為2067元。截至2026年第一季，全美尚未清償的房貸中，有49.9%利率為4%或以下，77.9%低於6%。

首購族年齡攀升至40歲

住房供給短缺，對首購族影響尤為嚴重。全國房地產經紀人協會（NAR）指出，2025年首購族僅占全美房市交易的21%，較2007年下降50%。與此同時，首購族年齡中位數也攀升至40歲。兩項數據均創下歷史紀錄。

另一方面，2024年全美成屋銷售總量為406萬戶，創下1995年最低。有意購屋者仍存在，然目前許多租屋族只能無限期延後此計畫，續租已成最常見的租屋模式。

商業不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）發布2026年市場展望，續租目前占全美租賃的57%，高於2015年的51%，及2005年的48%。

65歲以上搬遷率僅7.8%

年齡也影響搬遷率。2024年，18至24歲租屋族搬遷率仍達38%，接近1981年全體租屋族搬遷率，然65歲以上租屋族搬遷率僅7.8%。

隨著住宅市場趨勢變化，租屋族對未來成為屋主的期望也愈來愈低。紐約聯邦儲備銀行研究人員追蹤2014年至2026年數據發現，租屋族認為自己未來三年內可能搬家的平均機率，從2014年的57％下降至2026年的37%。同樣期間內，屋主預期未來三年內搬家的平均機率，也從21%下降至14%。

民眾對房貸利率的預期也發生變化。2021年，租屋族預期的利率中位數為3.3%，2024年這個數字近6.8%。差不多時間內，租屋族認為自己能成為屋主的平均機率，也從2015年的52%降至2025年的35%。

至於若租屋族不搬家，誰能省更多錢？當租客流動率低，房東不必頻繁地支出空置房屋的清潔、粉刷、租客交替修繕與出租廣告等費用。續租客也能避免重新支付租屋申請費、押金及搬家費用。這也是為何即使租金上漲，續租的整體成本仍可能低於搬家的原因之一。

租賃管理平台Turbo Tenant 2026年3月進行的調查發現，美國獨立屋房東面臨的趨勢，包括租屋需求持平或增加；租金大致持平；房東營運成本增加；部分房東仍計畫增購房產等。在此情況下，找到願意長租的房客，對房東格外重要。

目前尚無法預測，房貸利率何時才能下降到足以改變房屋市場的程度。在此期間，有意購屋者可先做好準備，包括了解更多房地產知識、成為屋主要具備的條件等。