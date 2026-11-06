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洛城停車場華麗變身 華埠迎新商辦樓 知名酒莊家族砸重金打造

記者朱敏梓╱綜合報導
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洛杉磯華埠西College街130號建案效果圖，規畫興建五層樓辦公大樓，結合底層...
洛杉磯華埠西College街130號建案效果圖，規畫興建五層樓辦公大樓，結合底層餐飲及零售空間，已獲市都市規畫委員會通過。（圖／Grimshaw Architects）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯華埠西College街130號停車場將由Riboli家族改建為約22萬平方呎辦公大樓，結合餐飲零售與公共空間，惟市中心辦公需求疲弱仍是後續挑戰。

洛杉磯華埠捷運站旁一處供巴士停放的停車場，朝改建辦公大樓邁進。根據Urbanize LA報導，位於西College街130號的開發案，已獲洛杉磯都市規畫委員會通過。計畫興建一棟五層樓建築，結合約22萬5000平方呎辦公空間及底層餐飲、零售設施，並規畫庭院與廣場，為華埠東側增添商業空間。

根據市府公布的環境影響報告，建案基地約2.2英畝，總樓地板面積約23萬2802平方呎，其中辦公空間22萬4597平方呎、餐廳4095平方呎、零售4110平方呎。建築最高約88呎，停車空間設於地下一層及地上兩層。基地將由現有地面停車用途，轉為以辦公為主的商業開發。

推動建案的是經營聖安東尼酒莊（San Antonio Winery）的Riboli家族。該家族也是Stella Rosa葡萄酒品牌的創辦者，於2023年提出開發計畫，盼透過新辦公空間及街邊商業設施，活化華埠較偏工業用途的一側。

建築由Grimshaw Architects設計。依照先前公布方案，量體由數個錯落堆疊的區塊構成，朝Bruno街一側逐層退縮，形成露台與戶外活動空間。Bruno街中段規畫中央庭院，Alameda街與College街交會處則設置廣場，沿街安排商店與餐飲空間，讓建築周邊增加可供行人停留的場所。

環保與員工使用需求也是設計重點。Grimshaw在最初公布的方案中，提出採用大型工程木構及全電氣化設計，搭配景觀廣場、露台與改善步行環境，希望吸引重視工作環境及戶外空間的企業與員工。開發案官網也將鄰近華埠捷運站列為主要優勢，強調可支持搭乘公共運輸及其他交通方式通勤。

這並非Riboli家族首度投資華埠房地產。家族先前已修復街對面的歷史建築Capitol Milling，轉作辦公出租用途，也參與洛杉磯州立歷史公園旁另一項大型高樓住商開發規畫。西College街130號案，延續其在華埠布局辦公與商業不動產的方向。

不過，新辦公大樓仍須面對市場需求考驗。Urbanize LA指出，洛杉磯市中心周邊新增辦公空間需求疲弱，附近一棟已完工多年的新辦公建築仍未迎來進駐。此次規畫委員會通過，代表建案審批取得進展；至於實際動工與完工時間，最新報導尚未公布。

建案透過退縮露台、植栽及中央庭院，串聯室內辦公與戶外休憩空間。（圖／Grimsh...
建案透過退縮露台、植栽及中央庭院，串聯室內辦公與戶外休憩空間。（圖／Grimshaw）

建案街景效果圖呈現大片玻璃窗與綠化露台，沿街搭配植栽，營造開放的步行環境。（圖／...
建案街景效果圖呈現大片玻璃窗與綠化露台，沿街搭配植栽，營造開放的步行環境。（圖／Grimshaw）

精華 FAQ

  • 計畫在西College街130號興建一棟5層樓商辦大樓，提供約22萬5000平方呎辦公空間，並搭配底層餐飲、零售設施與庭院廣場，將停車場用途轉為商業開發。

  • 開發案由經營聖安東尼酒莊的Riboli家族主導，該家族也是Stella Rosa葡萄酒品牌創辦者，過去已在華埠投入歷史建物修復與辦公資產布局。

  • 洛杉磯都市規畫委員會已通過，代表審批取得進展，但實際動工與完工時間未公布。最大變數仍是市中心周邊辦公需求偏弱，招商前景待觀察。

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