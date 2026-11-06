AI人才湧入 舊金山單房公寓月租飆破4430元

Anthropic公司遞交首次公開發行申請，該公司估值上看2兆元，可能催生新一批科技新貴，進而為早已過熱的舊金山房市帶來更大壓力。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山因AI企業擴張與高薪人才湧入，帶動單房與兩房租金雙雙創高，在住房供給不足下，當地房市壓力持續升溫。

紐約郵報報導，隨著舊金山 人工智慧（AI）產業蓬勃發展，當地公寓租金 被推升至令人咋舌的歷史新高，讓租屋族面臨沉重的生活壓力。

根據租屋平台Zumper最新發布的全美租金報告，舊金山10月份單房公寓的開價租金中位數攀升至創紀錄的4430元，較去年同期大漲26.2%。這代表房客每月的租金支出多出約920元，一年多背負超過1萬1000元的房租支出。

而尋求更大居住空間的租客 同樣未能倖免。當地兩房公寓的月租金中位數已達6320元，年增率27.9%。儘管相較於9月創下的6340元歷史紀錄略微回落，但換算成全年租金仍高達近7萬6000元。

在Zumper追蹤的全美前100大城市中，舊金山的單房租金年增幅高居榜首。

租金急劇上漲的時間點，恰逢AI企業的大舉擴張。這些高薪科技從業人員正爭相在舊金山逐漸成形的AI新創聚落與老牌科技大廠周邊搶租公寓。

Zumper將舊金山非比尋常的租金漲幅部分歸因於AI領域的徵才熱潮。在新建房屋相對匱乏之際，科技業的強勁招募持續創造出全新的住房需求。

這股狂熱甚至已蔓延至當地的豪宅市場。因AI熱潮致富的新貴高管與投資人引發了豪宅搶購潮，部分物業吸引了多達50組買家出價競爭，甚至連手握2500萬元現金的買家都面臨出價落空的窘境。

隨著AI所帶動的財富效益持續擴大，情況恐將進一步加劇。總部位於舊金山、開發Claude聊天機器人的Anthropic公司於上周一遞交了首次公開發行申請，公司估值上看2兆元，可能催生新一批科技新貴，進而為這座早已過熱的房市帶來更大壓力。

根據舊金山都市規畫局的數據，舊金山在2025年僅淨增2669戶住宅單元，比其10年平均值3622戶低了約26%。

與此同時，舊金山在達成長期住房目標方面仍大幅落後。截至去年底，該市在2023年至2030年規畫期內所要求的建屋配額中，僅有約12%獲得核准或列入預期進度。

舊金山租金的急劇飆升，與全美相對平緩的租賃市場形成鮮明對比。

Zumper數據顯示，全美10月份單房公寓租金中位數年增僅0.5%，達1519元；兩房公寓租金則微幅成長0.7%，至1901元。與舊金山的雙位數增長相比，這漲幅顯得微不足道。