房貸利率回落 通膨壓力未退

11月2日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國房貸利率雖略為回落，但製造業、職位空缺與工廠訂單數據仍顯示經濟具韌性，成本與價格壓力也未明顯消退。

根據佳信貸款報告，11月2日當周，美國各期固定房貸利率 均小幅回落，30年期固定房貸降至6.875%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.275%。

儘管房貸利率有所下降，本周公布的製造業與就業數據，仍顯示美國經濟具有韌性。工廠生產與訂單持續增加，企業用人需求也未明顯降溫，加上原物料價格仍有上漲壓力，房貸利率能否延續跌勢，仍有待更多數據確認。

供應管理協會（ISM）最新公布，10月製造業採購經理人指數由9月的54.5升至55.5，連續第十個月維持擴張。指數高於50代表製造業活動擴張，低於50則代表萎縮。其中，生產指數升至59，創2021年11月以來最高，顯示工廠生產活動加快。

不過，生產增加的同時，成本壓力尚未消退。10月製造業價格指數雖由77.9降至75.2，仍處於高位，原物料價格已連續25個月上漲。這意味成本上漲速度有所放緩，但尚未轉為下降，也讓市場難以單憑製造業數據判定通膨 壓力已解除。

勞工部3日公布的職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）則顯示，9月職位空缺約752萬個，較8月修正後的719萬個增加約33萬個。不過，勞工統計局將這項月度變化描述為大致持平，招聘與整體離職人數也未有明顯變動。主動辭職人數增加至約340萬人，裁員與解僱人數則約160萬人。整體而言，報告尚未呈現企業用人需求急速惡化的情況。

同日公布的工廠訂單也持續成長。人口普查局指出，9月製造業新訂單月增1.8%，總額達6772億美元，連續第三個月增加，增幅高於8月修正後的0.3%；出貨金額則月增1.3%。數據顯示，製造業需求與出貨仍有支撐。

針對最新製造業數據，BMO資本市場資深經濟學家Priscilla Thiagamoorthy分析，供應持續受限、投入成本居高不下，顯示通膨壓力仍未受到充分控制。製造業活動增強，但價格仍持續上漲，讓聯準會在制定利率政策時面臨更大挑戰。