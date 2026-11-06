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佛利蒙攜手捷運造鎮 將添643可負擔房

編譯組╱綜合報導
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這是位於佛利蒙圖勒池旁擬建住宅開發案的效果圖。(BDE Architecture...
這是位於佛利蒙圖勒池旁擬建住宅開發案的效果圖。(BDE Architecture)

AI摘要

文章摘要整理：

佛利蒙與BART敲定合作案，將在車站北側停車場興建643戶住宅，藉由可負擔與勞工住宅活化土地、提升捷運運量並形塑市中心。

舊金山紀事報報導，加州佛利蒙新興的市中心就業機會充足，但仍需引入大量居民，才能真正具備成熟都會街區的氛圍。與此同時，舊金山灣區捷運（BART）在佛利蒙車站周邊坐擁大片未充分利用的土地，亦急需提升運量以改善財務狀況。

經過多年規劃，這座東灣城市與大眾運輸機構終於找到一項有望為彼此解套的雙贏方案。

BART董事會上周選定Pacific Development與Affirmed Housing兩家開發商，計畫在佛利蒙車站北側約12英畝的瀝青平面停車場上，興建643戶住宅，其中包括176戶可負擔住房。

這座呈三角形配置、由三棟建築組成的住宅複合群，步行至Capital Avenue僅需10分鐘。Capital Avenue是一條兼具零售與居住功能的住商混合走廊，被規劃為這座擁有約22萬5000人口的郊區城市從未擁有過的市中心主動脈。

佛利蒙市經濟發展主管拉札洛（Donavan Lazaro）說：「我們從未擁有過屬於自己的市中心，所以我們現在正在從零開始打造一個」。

該建案規劃於一樓設立咖啡館與大型廣場。許多住宅單元將可俯瞰圖勒池（Tule Pond）–一座位於BART車站後方、占地17英畝的濕地與雨水處理系統。

佛利蒙之所以缺乏傳統商業大街，源於該市在1956年是由五個各自獨立且各具特色的半鄉村聚落合併而成–分別為Centerville、Niles、Irvington、Mission San Jose及Warm Springs，每個區域過去皆各自擁有獨立的商場與零售商圈。

過去50年間，佛利蒙人口激增125%，但即便BART車站早於1972年啟用，全新的城市核心卻始終未能成形。

與此同時，佛利蒙持續保留土地供產品製造與物流企業使用。這項政策帶動了先進製造業的蓬勃發展，佛利蒙如今已成為美西先進製造業規模最大的就業基地，匯聚了900家實體產品製造商，其中包括全美83座汽車組裝廠中產能最高的一座特斯拉工廠。

佛利蒙現已將自身定位為「矽谷的硬體重鎮」。市府數據顯示，當地約有35%的就業人口從事製造業。

拉札洛指出，BART的積極參與，將原本廣大無邊的平面停車場重新開發為勞工住宅與合宜住宅，不僅能帶動周邊零售商機、提振捷運載客量，更是落實該市所期望之居住密度的理想地點。

精華 FAQ

  • 開發案預計在佛利蒙車站北側約12英畝土地上興建643戶住宅，基地原本是大片瀝青平面停車場，屬於長期閒置、未充分利用的捷運周邊土地。

  • 計畫中有176戶可負擔住房，搭配一般住宅與勞工住宅配置，目的是增加市中心周邊居住人口，並讓BART站區更有生活與商業活動。

  • 佛利蒙長期缺乏真正的市中心，BART參與開發可把停車場轉為高密度住宅，帶動零售、人流與捷運搭乘量，並符合該市打造都會核心的規劃方向。

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