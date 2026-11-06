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擬建154戶 巴沙迪那再添平價住宅

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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住宅提供一至三房格局，供收入介於地區中位收入30%至70%的租客入住。圖為入口效...
住宅提供一至三房格局，供收入介於地區中位收入30%至70%的租客入住。圖為入口效果圖。（圖取自Studio One Eleven）

AI摘要

文章摘要整理：

Meta Housing計畫在巴沙迪那東科羅拉多大道興建154戶可負擔住宅，將商業用地改建為六層公寓，並透過州府密度獎勵提高開發量體。

巴沙迪那東科羅拉多大道（E. Colorado Boulevard）沿線再添可負擔住宅計畫。開發商Meta Housing規畫在東科羅拉多大道1976號一帶，興建六層樓的Greenwood Colorado Apartments，提供154戶住宅，包含一房至三房格局。依開發商公布時程，預計2027年2月動工、2028年12月完工。

根據市府設計委員會資料，基地位於科羅拉多大道南側、Greenwood大道與Berkeley大道之間，由六筆土地組成，占地約1.07英畝。目前地上有一棟約1萬平方呎、原作餐廳使用的閒置建築，以及露天停車場。新計畫將把這處商業用地改建為多戶住宅，規劃153戶可負擔住宅及一戶管理員住宅，並設置77個停車位。

據地產媒體Urbanize LA報導，建案由Studio One Eleven負責設計，總面積約17萬3000平方呎，規畫中央庭院及分布於基地內的多處開放空間。這也是Meta Housing繼東科羅拉多大道2000號及2155號計畫後，在附近推動的第三項可負擔住宅開發案。

依建案網站介紹，住宅服務對象為收入介於地區收入中位數（AMI）30%至70%的家庭。公共設施包括社區活動室、共用洗衣空間、兒童遊戲區及景觀庭院，另設26個自行車停車位、兩部電梯及現場管理服務，並採用節能設計與耐旱植栽。

市府資料指出，基地原有分區規範可容納的住宅數量約為34戶，開發商擬透過州府密度獎勵制度，提高住宅密度，並申請相關開發標準調整。市府文件同時強調，前期審查意見不代表市府已建議核准或否決建案，申請方仍須補充資料，證明設計符合適用規範。

Greenwood Colorado Apartments建案效果圖，規畫興建六...
Greenwood Colorado Apartments建案效果圖，規畫興建六層樓、154戶可負擔住宅。（圖取自Studio One Eleven）

建案預計2027年2月動工、2028年12月完工開放，規畫設置中央庭院及多處戶外...
建案預計2027年2月動工、2028年12月完工開放，規畫設置中央庭院及多處戶外空間。圖為臨街外觀效果圖。（圖取自Studio One Eleven）

精華 FAQ

  • 建案名為Greenwood Colorado Apartments，預計興建6層樓、共154戶住宅，包含1房至3房格局，另配置1戶管理員住宅與77個停車位。

  • 基地位於科羅拉多大道南側、Greenwood大道與Berkeley大道之間，現有閒置餐廳建築與露天停車場，未來將改建為多戶可負擔住宅社區。

  • 市府資料顯示，基地原分區大約只能容納34戶，開發商計畫透過州府密度獎勵制度提高住宅密度，並申請相關開發標準調整。

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