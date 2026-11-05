洛杉磯華埠住宅醫療園區動工 將建124戶可負擔住宅

園區鳥瞰效果圖，規畫興建七層住宅大樓，提供124戶可負擔住宅，並設約6萬6000平方英尺社區服務空間。（Studio One Eleven）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華埠北主街的Hope Village園區正式動工，將分階段興建124戶可負擔住宅與社區醫療、職訓及社福空間，預計2027年再啟動住宅工程。

洛杉磯 華埠北主街800號（800 N. Main St.）占地約兩英畝的「Robert K. Ross希望與療癒中心」建案，將興建124戶可負擔住宅及約6萬6000平方英尺社區服務空間。工程分階段推進，此次率先啟動社區照護園區，住宅部分預計2027年動工。

據Urbanize LA報導，建案位於聯合車站附近，距離洛縣男子中央監獄不遠，基地為加州 基金會（The California Endowment）持有的土地，基金會介紹，該地原為停車場，將改建為結合住宅、健康照護與社區服務的園區。

住宅大樓規畫七層，提供一房、兩房及三房單位。加州基金會表示，不同房型將為人口較多或多代同堂家庭提供選擇。Linc Housing資料則顯示，住宅服務對象為收入介於地區收入中位數（AMI）30%至60%的低收入 家庭，其中10戶將提供給符合Section 811專案租金援助資格的身心障礙人士。

住宅部分也將設置公共聚會空間、戶外庭院、兒童遊樂場及健身室，提供住戶日常活動場所。整體開發將住宅與社區服務空間配置於同一園區，未來住戶可就近使用相關設施。

建築設計由Studio One Eleven負責。除住宅樓外，診所建築規畫為二至四層。約6萬6000平方英尺的社區服務空間，規畫結合醫療、心理健康、諮商、技能教室、職業發展及社區聚會等用途。服務對象除園區住戶，也涵蓋周邊社區居民。

St. John's Community Health將提供醫療服務，Homeboy Industries則協助曾受監禁者重返社會的服務。第一階段還將納入青年服務、工作訓練、就業計畫，以及食物和基本生活需求援助。

這項開發源於加州基金會與Homeboy Industries自2019年開始構思的「希望村」（Hope Village）計畫，希望運用雙方土地與周邊未充分利用的物業，增加住宅及社區服務。

園區庭院效果圖，建築之間配置步行空間、植栽及戶外座位，供住戶與社區民眾活動交流。（Studio One Eleven）

洛杉磯華埠北主街800號「Robert K. Ross希望與療癒中心」街景效果圖，園區將結合可負擔住宅、醫療與社區服務。（Studio One Eleven）