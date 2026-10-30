年收百萬元不想買房 Z世代、千禧世代富豪搶當租客

愈來愈多Z世代和千禧世代百萬富翁選擇租屋而非買屋。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國百萬年收入家庭中，選擇租屋的人數近年大增，主因是高薪族群重視機動性與都會區高價租賃市場，尤其千禧世代與Z世代成長最快。

realtor.com新聞網報導，在具備高靈活性、行動力與多元選擇的租屋市場吸引下，愈來愈多美國最高所得家庭選擇維持租屋生活。

根據租屋資訊平台RentCafe最新引述美國人口普查 局數據的分析報告顯示，在美國年收入達100萬元以上、且居住於承租房屋的家庭數量，從2020年至2024年間飆升了229%，攀升至約1萬8400戶。

年收百萬元的「富豪租屋族」中，千禧世代佔比49%，其戶數在2020年至2024年間激增392%。而Z世代雖僅佔該市場的2%，但其百萬年收租屋人口在同期暴增46倍，高居各世代增長速度之冠。同期，百萬所得的擁屋家庭數量亦成長迅速，漲幅達193%。

全美年收達百萬元的家庭總數由約7萬戶激增至20萬8000戶，其中購屋族佔大多數。就絕對數值而言，百萬年收租屋族約增加1萬2800戶，而百萬年收擁屋族則增加了約 12萬5000戶。此外，百萬元門檻係以名目金額計算，未扣除通膨因素，意味著部分成長反映的是家庭所得隨時間突破該特定數值。

然而，統計效應仍無法完整解釋為何高所得者最初會受到租屋吸引。就此而言，富豪租屋族的職業結構提供了解答。RentCafe數據顯示，多數人任職執行長、科技專家及金融經理等高薪且需高度地域流動性的職位。

租屋為這些專業人士提供了購屋所無法賦予的優勢：隨時搬遷的彈性。美國人口普查局數據指出，2024年約有21.6%的租屋者更換住所，相較之下自有住宅者的搬遷比率僅為6.2%；租屋者跨州搬遷的機率亦高出約三倍。

這種流動性本身即具備經濟價值，尤其在職涯初期，跳槽乃至轉移工作城市常是通往更好機會的門徑。2021年一項普查局雇主與勞工數據研究顯示，初入職場前七年的勞工，其累積薪資增幅中約有36%至42%來自跳槽。

RentCafe表示，這項動態在休士頓尤為明顯：包括企業高層、職業運動員與演藝人員在內的高所得新遷入人口，常在定居後先租屋一段時間，再評估是否置產。

相對地，現有屋主則面臨更多留守原地的經濟考量。聯準會研究人員估計，「房貸利率鎖定效應」解釋了2021年至2022年間房貸借款人流動性下降44%的原因。

富豪租屋最集中的地區充分體現了其優勢。全美近74%的百萬年收租屋家庭集中在八大都會區：紐約市、舊金山、洛杉磯、加州聖荷西、邁阿密、華盛頓特區、波士頓與西雅圖。

realtor.com資深經濟學家瓊斯（Hannah Jones）強調，這些市場具備左右「租購決策」的共同特質。瓊斯分析，紐約、舊金山、洛杉磯與聖荷西兼具高薪產業聚落、極高的房價租金比、有限的供給以及龐大的豪宅租賃庫存，在這些市場中，租住頂級物件的成本遠低於買下同等級房屋，租屋能讓家庭保留充裕的流動資金與生活彈性。

儘管各都會區型態有異，卻清楚揭示了共同格局：百萬富豪的租屋風潮並不單一依賴某一地的經濟故事，而是出現在高所得族群既有維持選擇彈性的需求、市場亦具備成熟高階租賃供給以滿足該需求的交集之處。