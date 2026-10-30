奇諾市55戶住宅開發爭議增百萬成本 修正案須再經審議

奇諾市（Chino）一項55戶獨立住宅開發案，因住宅朝向及道路配置可能影響周邊社區，引發鄰近居民關注。圖為奇諾市政廳。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾市55戶住宅開發案因設計與交通配置引發爭議，開發商評估反轉方案恐增逾100萬元成本後，決定維持原案，修正案仍待市議會聽證審議。

南加 聖伯納汀諾縣奇諾市一項55戶獨立住宅開發案，因住宅朝向及道路配置可能影響周邊社區，引發鄰近居民關注。部分居民先前要求開發商調整基地規劃，將原本面向主要道路的10戶住宅改為朝向其他道路。開發商則表示，調整規劃將減少住宅戶數及單層住宅數量，並須增設汙水及雨水排放設施，預計增加逾百萬元的開發成本。目前，開發商決定維持原設計方案，但相關規劃修正案仍須經市議會公開聽證及審議。

奇諾市城市規劃師Andrea Gilbert於10月20日市議會上報告，自市府寄發相關特定規劃修正案（East Chino Specific Plan）的公開聽證通知後，已收到30多封支持信，尚未收到反對信函。她建議市議會推進該案。

根據市府報告，這項開發案由PLC Communities提出，位於Amterdam Avenue和Edison Avenue以北、與Cypress Avenue之間，面積約12.42英畝，計畫分割土地興建55戶獨立式住宅，平均每英畝約4.44戶。

Andrea Gilbert說，本案今年6月17日首次提交規劃委員會審議時，部分居民對其中10戶住宅正面朝向Amterdam Avenue的設計表達反對，擔心對周邊社區造成影響。居民建議將基地規劃圖反向調整，讓住宅改為面向Cypress Avenue。

規劃委員會當時決定延後審議，讓開發商評估替代方案。開發商在7月15日的後續會議中表示，若反轉基地規劃圖，住宅地塊將減少一戶，單層住宅數量也會下降，並須在Cypress Avenue增設汙水及雨水排放設施，估計增加逾100萬元成本。規劃委員會最終有條件核准開發案，前提是市議會批准相關特定規劃修正案。

開發商與鄰近居民協調後，也調整部分設計（即East Chino Specific Plan），包括允許Amterdam Avenue及Aguirre Avenue路邊停車，以回應居民對新增住宅可能帶來停車需求的疑慮。更新後的設計亦加寬環形道路，讓車輛可以停靠街邊。

本案9月15日提交市議會審議時，附近居民再次表達反對，要求反轉基地規劃圖。經開發商同意，市議會決定延後審議，讓開發商與社區有更多時間協調。

Andrea Gilbert指出，市府其後收到一封撤回反對意見的信函，開發商也決定繼續推動原有的East Chino Specific Plan。因本案先前延後審議時未訂新的公聽日期，市府重新向基地周圍300呎範圍內的土地所有權人及住戶寄發通知，並新公聽日期出爐後發出公告。

奇諾市城市規劃師吉爾波特（Andrea Gilbert）建議市議會，推進和修正東奇諾特定規畫（East Chino Specific Plan）。（取自市議會視頻）