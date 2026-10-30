Zillow：灣區9縣房價連續2個月全上漲
Zillow最新數據顯示，舊金山灣區9縣9月房價全面上揚，舊金山、馬林與聖馬刁持續領漲，其中阿賽頓仍為灣區最昂貴地段。
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Zillow最新數據顯示，舊金山灣區9縣9月房價全面上揚，舊金山、馬林與聖馬刁持續領漲，其中阿賽頓仍為灣區最昂貴地段。
SFGATE新聞網報導，舊金山灣區房市的增長動能絲毫未見放緩跡象。
房地產平台Zillow最新數據顯示，9月份灣區全部九縣的房屋價值連續第二個月全面上揚。舊金山市房價連續第13個月攀升，較8月上漲2%，房屋均價來到約140萬元；儘管該價格仍較2022年的高點低2.8%，但差距預計很快將被弭平。相較於2025年9月，該市房價已大幅上揚15.5%。
馬林縣同樣迎來連續第13個月的增長，9月房價小漲0.7%，典型房屋價值約達150萬元。其中以貝維迪與羅斯兩地的漲幅最為顯著，分別大漲11.3%與10.1%。
聖馬刁縣房價則連續三個月上揚，9月漲幅為0.8%，房屋均價突破約160萬元。近期第九度蟬聯全美最貴郵遞區號的阿賽頓，房價較去年同期上揚16.2%，當地典型房屋價值高達860萬元，穩居灣區之冠。
其餘六個縣在9月的漲勢則相對平緩。聖塔克拉拉縣與蘇諾瑪縣微幅上揚0.4%；阿拉米達、康曲柯士達及納巴均小漲0.2%；蘇拉諾縣僅微升0.1%。
即便是上個月房價走跌的城鎮，跌幅也相當有限。跌幅最大的為蘇諾瑪縣的Cazadero，下滑0.7%，但即使是這座小社區，房價與2025年相比仍有0.3%的增幅。
Zillow數據指出，舊金山灣區9個縣的房屋價值在9月已連續第2個月全面上漲，顯示當地房市動能仍強，且並未出現明顯放緩跡象。 舊金山房價連續第13個月上升，9月較8月漲2%；馬林縣小漲0.7%；聖馬刁縣則連3個月上揚，9月漲0.8%，三地皆維持強勢。 聖馬刁縣的阿賽頓仍是灣區最貴地段，典型房屋價值達860萬元，較去年同期上升16.2%；舊金山也年增15.5%，高價區漲勢明顯。
精華 FAQ
Zillow數據指出，舊金山灣區9個縣的房屋價值在9月已連續第2個月全面上漲，顯示當地房市動能仍強，且並未出現明顯放緩跡象。
舊金山房價連續第13個月上升，9月較8月漲2%；馬林縣小漲0.7%；聖馬刁縣則連3個月上揚，9月漲0.8%，三地皆維持強勢。
聖馬刁縣的阿賽頓仍是灣區最貴地段，典型房屋價值達860萬元，較去年同期上升16.2%；舊金山也年增15.5%，高價區漲勢明顯。
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