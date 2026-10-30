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歷經多年規畫 聖蓋博225戶住商建案本月正式開工

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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聖蓋博市Rubio Village住商混合建案效果圖，規畫興建225戶住宅及約1...
聖蓋博市Rubio Village住商混合建案效果圖，規畫興建225戶住宅及約1萬3449平方呎餐飲、零售空間。（圖取自聖蓋博市政府網站）

AI摘要

文章摘要整理：

聖蓋博Rubio Village住商建案歷經多年調整後，將於本月動工，最終規畫225戶住宅並搭配餐飲零售空間，成為南聖蓋博大道沿線的新開發案。

聖蓋博市南聖蓋博大道的Rubio Village住商混合建案迎來新進展。根據市府最新資料，這項規畫興建225戶住宅、並引入餐飲及零售空間的開發案，將於本月開始施工。建案歷經多年規畫與調整，住宅數量較早期方案增加，未來將為這條主要道路沿線增添住宅與商業設施。

Rubio Village位於南聖蓋博大道201至217號，鄰近東Live Oak街，基地面積約2.9英畝。Rubio Wash排洪渠道穿越基地，將開發範圍分為兩側，三棟建築分別配置於渠道南北兩邊，面向不同街道。全案規畫225戶住宅，以及約1萬3449平方呎的商業空間，供餐飲及零售使用。

其中，規模最大的A棟位於排洪渠道北側、面向東Live Oak街，規畫為六層樓建築，包含206戶住宅、住戶公共設施、兩間零售店面及兩間餐飲空間。停車設施則分布於地下兩層，以及地面層與二樓。

另外兩棟位於渠道南側。面向Pine街的B棟為兩層樓建築，設置三戶三房聯排住宅；面向南聖蓋博大道的C棟則為四層樓，規畫16戶一房住宅及一間餐飲空間。三棟建築合計提供五處商業空間，將住宅與沿街商業用途結合。

這項建案並非首次對外公布。據Urbanize LA過往報導，Rubio Village於2019年曾舉行動土儀式，當時規畫159戶住宅；至2022年，方案調整為179戶，其後再擴大至目前的225戶。由於基地被排洪渠道分隔，過往方案也曾規畫以人行橋連接兩側空間。

市府資料顯示，目前方案於2025年10月21日獲市議會批准，建案專頁現列施工預定於2026年10月展開。不過，官網尚未公布確切完工日期，也未列出住宅售價、租金或商業進駐名單；實際動工情況與後續施工時程，仍待市府或開發商進一步說明。

Rubio Village基地由Rubio Wash排洪渠道穿越，三棟建築分布於...
Rubio Village基地由Rubio Wash排洪渠道穿越，三棟建築分布於渠道兩側，分別面向周邊街道。（圖取自Panku Inc.官網）

精華 FAQ

  • 整體規畫為225戶住宅，並配置約1萬3449平方呎的商業空間，主要供餐飲與零售使用，目的在於把住宅與沿街商業機能結合，帶動周邊發展。

  • 基地位於南聖蓋博大道201至217號、鄰近東Live Oak街，Rubio Wash排洪渠道將基地分成兩側，三棟建築分別配置於南北兩邊，並面向不同街道。

  • 該案曾於2019年規畫159戶住宅，2022年調整為179戶，之後再擴大到目前的225戶；市府資料顯示，2025年10月21日已獲市議會批准，預定2026年10月施工。

聖蓋博

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