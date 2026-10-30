歷經多年規畫 聖蓋博225戶住商建案本月正式開工
聖蓋博Rubio Village住商建案歷經多年調整後，將於本月動工，最終規畫225戶住宅並搭配餐飲零售空間，成為南聖蓋博大道沿線的新開發案。
AI摘要
文章摘要整理：
聖蓋博Rubio Village住商建案歷經多年調整後，將於本月動工，最終規畫225戶住宅並搭配餐飲零售空間，成為南聖蓋博大道沿線的新開發案。
聖蓋博市南聖蓋博大道的Rubio Village住商混合建案迎來新進展。根據市府最新資料，這項規畫興建225戶住宅、並引入餐飲及零售空間的開發案，將於本月開始施工。建案歷經多年規畫與調整，住宅數量較早期方案增加，未來將為這條主要道路沿線增添住宅與商業設施。
Rubio Village位於南聖蓋博大道201至217號，鄰近東Live Oak街，基地面積約2.9英畝。Rubio Wash排洪渠道穿越基地，將開發範圍分為兩側，三棟建築分別配置於渠道南北兩邊，面向不同街道。全案規畫225戶住宅，以及約1萬3449平方呎的商業空間，供餐飲及零售使用。
其中，規模最大的A棟位於排洪渠道北側、面向東Live Oak街，規畫為六層樓建築，包含206戶住宅、住戶公共設施、兩間零售店面及兩間餐飲空間。停車設施則分布於地下兩層，以及地面層與二樓。
另外兩棟位於渠道南側。面向Pine街的B棟為兩層樓建築，設置三戶三房聯排住宅；面向南聖蓋博大道的C棟則為四層樓，規畫16戶一房住宅及一間餐飲空間。三棟建築合計提供五處商業空間，將住宅與沿街商業用途結合。
這項建案並非首次對外公布。據Urbanize LA過往報導，Rubio Village於2019年曾舉行動土儀式，當時規畫159戶住宅；至2022年，方案調整為179戶，其後再擴大至目前的225戶。由於基地被排洪渠道分隔，過往方案也曾規畫以人行橋連接兩側空間。
市府資料顯示，目前方案於2025年10月21日獲市議會批准，建案專頁現列施工預定於2026年10月展開。不過，官網尚未公布確切完工日期，也未列出住宅售價、租金或商業進駐名單；實際動工情況與後續施工時程，仍待市府或開發商進一步說明。
整體規畫為225戶住宅，並配置約1萬3449平方呎的商業空間，主要供餐飲與零售使用，目的在於把住宅與沿街商業機能結合，帶動周邊發展。 基地位於南聖蓋博大道201至217號、鄰近東Live Oak街，Rubio Wash排洪渠道將基地分成兩側，三棟建築分別配置於南北兩邊，並面向不同街道。 該案曾於2019年規畫159戶住宅，2022年調整為179戶，之後再擴大到目前的225戶；市府資料顯示，2025年10月21日已獲市議會批准，預定2026年10月施工。
精華 FAQ
整體規畫為225戶住宅，並配置約1萬3449平方呎的商業空間，主要供餐飲與零售使用，目的在於把住宅與沿街商業機能結合，帶動周邊發展。
基地位於南聖蓋博大道201至217號、鄰近東Live Oak街，Rubio Wash排洪渠道將基地分成兩側，三棟建築分別配置於南北兩邊，並面向不同街道。
該案曾於2019年規畫159戶住宅，2022年調整為179戶，之後再擴大到目前的225戶；市府資料顯示，2025年10月21日已獲市議會批准，預定2026年10月施工。
上一則
Zillow：灣區9縣房價連續2個月全上漲
下一則