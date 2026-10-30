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房貸利率小幅回落 專家：超過7%成常態

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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10月26日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.990%。（佳信貸款-...
10月26日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.990%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國房貸利率雖略有回落，但在通膨、資金需求與債券需求減弱下，7%以上可能成為新常態，低於6%的明顯下修短期不易重現。

根據佳信貸款報告，10月26日當周，美國各期固定房貸利率，30年期和20年期固定房貸分別降至6.990%和6.750%，其餘維持不變。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.359%。

儘管房貸利率有所回落，不少準備購屋的民眾仍盼望利率進一步下降。專家指出，持續的通膨、政府及企業對資金的需求，以及房貸債券需求減弱，都可能讓房貸利率在未來一段時間維持高位。

CNBC報導，多名房市經濟學家近期將超過7%的房貸利率形容為新常態。房地美預測，2027年房貸利率平均可能達到7.5%；房貸銀行家協會（Mortgage Bankers Association）也預期，利率將在2027年繼續維持在7%以上。

這意味著，2022年之前常見的3%至4%房貸利率，短期內恐難重現。蘇富比國際地產經紀人兼市場分析師Jenna Stauffer表示，利率仍可能隨經濟數據波動，但目前的經濟環境已不同於2010年代或疫情期間。

房貸利率通常與10年期美國國債殖利率走勢相關。當通膨維持高位，投資人通常會要求更高的債券報酬，以彌補未來收到的資金購買力下降，進而推升長期借貸成本。

房地產數據公司Cotality首席經濟學家Selma Hepp指出，聯邦政府大量借貸，人工智慧熱潮也帶動資料中心、發電設施等投資。政府與企業同時爭取資金，可能進一步推高借貸成本。

房貸債券需求減弱也是原因之一。財富管理公司Facet首席投資長Tom Graff表示，2022年至2023年利率飆升，導致銀行持有的債券出現大幅損失，銀行因此對持有房貸抵押貸款支持證券更加謹慎。

至於利率何時可能降回6%左右，Hepp認為，可能需要通膨下降、經濟成長放緩，或政府借貸壓力減輕，帶動10年期國債殖利率走低。她也強調，7%並非永久不變的數字，但過去促成3%至4%房貸利率的條件已不再存在，購屋者等待利率大幅下降，仍有不確定性。

精華 FAQ

  • 根據佳信貸款報告，10月26日當周，30年期固定房貸降至6.990%，20年期降至6.750%，其餘期限則大致維持不變；但市場平均30年期仍約7.359%。

  • 主要因通膨仍高、政府與企業持續大量借貸，以及房貸抵押貸款支持證券需求轉弱，這些因素都會推升長期借貸成本，讓房貸利率難以明顯下滑。

  • 專家認為不是完全不可能，但可能要等通膨下降、經濟成長放緩，或政府借貸壓力減輕，帶動10年期美國國債殖利率走低，才較有機會回落。

利率 通膨 債券

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