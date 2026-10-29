聖蓋博谷建長者平價公寓 62歲以上可入住 須符合收入條件

柯汶那長者平價公寓效果圖，該公寓供62歲以上符合收入資格的長者入住。（截圖自Community HousingWorks官網）

AI摘要 文章摘要整理： 聖蓋博谷柯汶那新建長者平價公寓已動工，將提供59戶受限住宅，優先照顧野火受災長者與視障居民，並結合交通便利、社區服務與節能設計。

聖蓋博谷地區柯汶那（Covina）一座長者平價公寓已動工，將提供59戶收入受限住宅及1戶管理員住宅，其中15戶保留給視障居民，並優先安排野火 受災長者家庭入住。項目預計2028年6月完工，同年開放有意入住者登記。

根據Urbanize報導，項目位於233 N. Second Avenue，距離Metrolink柯汶那車站以南約兩個街區，由Community HousingWorks（CHW）與Laing Companies合作開發，規劃興建六層樓建築，提供一房公寓。

入住對象為62歲以上、符合收入資格長者。根據加州 總務局項目資料，59戶收入受限住宅中，地區收入中位數（AMI）30%、50%及60%級距各有15戶，40%級距有12戶，70%級距有2戶，另設1戶管理員住宅。上述百分比是收入資格標準，並非住戶須支付的房租占收入比例。

其中，15戶將專門提供給視力障礙者，讓有特殊居住需求的長者也能獲得合適的住房。據悉，這棟六層樓建築採用兼顧包容性與無障礙需求的設計，並規劃完善的室內外公共空間，鼓勵住戶交流互動，同時支持長者維持獨立生活，提升長期居住的穩定性。

根據Multi-Housing News報導，項目將優先提供給2025年1月洛杉磯縣野火中失去住所的長者家庭。CHW的公開貼文也指出，優先安排涵蓋未來洛縣發生、且獲聯邦重大災難宣告的山火受災家庭。

除了住房，社區將配置兼職住戶服務的個案管理員，協助福利及相關申請，並提供健康關懷服務。Multi-Housing News的消息指出，住戶也可參加預防跌倒、防詐騙，以及聯邦醫療保險（Medicare，也稱紅藍卡）與福利資訊講座。

開發案也將整合社區支援服務，包括個案管理、福利補助申請協助及健康關懷等，協助長者在居住期間取得所需資源。大樓公共設施則規劃交誼室、中庭、圖書室、共用洗衣設施，以及可容納27輛汽車的停車場。住宅也將採用節能系統，以提升長期營運的永續性，並營造健康且具韌性的居住環境。

根據CHW官網，項目是州政府將閒置或未充分利用的公有土地轉作平價住宅計畫的一部分。公寓鄰近柯汶那市中心，方便居民搭乘公共交通、購物及取得生活所需服務。建築採用兼顧不同使用需求的設計，透過室內外公共空間支持長者獨立生活及鄰里互動，並配置節能系統。

從地產發展角度看，這項計畫結合長者住宅、公共服務與交通區位，提供不同於一般市場住宅的開發模式。基地鄰近柯汶那Metrolink車站，對仍需搭乘通勤鐵路或依賴公共交通的長者而言，具有區位便利性。

入住長者還可使用Community HousingWorks屢獲肯定的住戶服務計畫，服務涵蓋三大重點領域：財務健全與經濟保障、下一代發展與成長，以及健康與福祉。

開發商在專案網站指出，公寓的候補登記名單預計於2028年開放。有意申請的民眾可持續關注官方專案網站，以取得後續申請資格、登記方式及開放時間等資訊。

目前項目尚未開放意向登記。依CHW官網公布時程，有意入住者可致電626-619-8412，或寄信至[email protected]查詢。

六層樓公寓大樓基地位於233 N. Second Avenue。該土地由加州政府提供作為住宅開發用途，透過平價住宅建設，增加當地長者可負擔的居住選擇。（Google Maps）

柯汶那長者平價公寓9日舉行動土典禮，預計2028年完工。（California Department of General Services）