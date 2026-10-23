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6.5萬實現ADU夢？後院折疊屋當紅

編譯組／綜合報導
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折疊屋逐漸在美國流行，現時大多為住宅後院的附屬單位小屋。（生產折疊屋Boxabl...
折疊屋逐漸在美國流行，現時大多為住宅後院的附屬單位小屋。（生產折疊屋Boxabl公司）

AI摘要

文章摘要整理：

美國折疊屋因工廠預製、快速安裝而走紅，洛城屋主以約6萬5000元在後院建成ADU，業者並看好其擴展到旅宿與救援用途。

近年美國出現並漸見增多的折疊屋成為新興潮流。洛杉磯KTLA電視台從訪問創製折疊屋的市場領航公司Boxabl，到探訪洛城電視藝人Leslie Davis的後院折疊屋，讓大眾一窺折疊屋的面貌。這些折疊屋目前多為住宅後院的附屬單位（ADU），但市場展望可擴展至旅客住宿、短期租屋，甚至災難救援臨時居所等範疇。

洛杉磯KTLA電視台節目主持人Rich DeMuro表示自己於五年前，曾參觀位於拉斯維加斯郊外的Boxabl工廠，而到訪電視藝人Davis的家居，就更可親睹在她後院那座折疊房的模樣。

DeMuro說，Davis想在她位於加州長堤的後院建造一個附屬住宅單元（Accessory Dwelling Unit，ADU），但又不想經歷傳統建築的種種麻煩和高昂成本。她後來發現了Boxabl公司，在工廠生產可折疊的屋子，然後運送到客戶的住宅。她更曾親眼看過折疊屋的建構：「當我聽說起重機到了，就出門查看，發現鄰居都在圍觀，因為起重機載著兩層高的聯排別墅吊到後院去。」

由於屋子是折疊後運送的，天花板上可以看到鉸鏈，而且接縫或會長久存在。但屋內幾乎設備齊全：家電、空調、廚房用品、儲物空間等一一供應，Davis說連洗衣機和烘乾機都包含在內。

折疊屋內齊備一切居室所需，圖中是作為整全的工作室，工作設備、廚房、休息間、睡床一...
折疊屋內齊備一切居室所需，圖中是作為整全的工作室，工作設備、廚房、休息間、睡床一應俱全。（生產折疊屋Boxabl公司）

Davis這屋子耗費約6萬5000元，但這不包括地點準備和市政合規的所需費用，而政府的審批流程是最大的挑戰：「市政府希望以不一樣的方式來處理……因此完成所有審批手續的過程比較漫長。」

Davis看這所獨立自足的附屬屋是一個靈活空間，可以用來作辦公室或工作間。她最大的不滿是使用的標配的地板和檯面不夠高端，但整體而言都是滿意的。Davis感到屋子安靜舒適，而且比傳統建屋容易得多。

這套名為「Casita」的房屋面積約為360平方英尺。Boxabl的廣告宣傳起價為6萬元，若要包含裝置屋子地點視察、客製化規劃、水電和喉管安裝和場地施工，以及申請證書等全套服務，則需約15萬元。

Boxabl工廠採用標準化的建築模組，合成出不同類型的屋子和構築物。Boxabl聯合創辦人Galiano Tiramani說：「我們花了幾年時間經歷監管審批、研發、工程設計，以作準備。現在，我們進入銷售階段。」Boxabl已經交付了數百套住宅單位，但還有更遠大的目標，就是透過科技來建造幾乎所有類型的建築。

房地產業界預期，未來折疊屋市場將會擴展至旅業精緻酒店、豪華露營營舍、短期出租屋、供從事建築、能源或基建的工人作住宿，以及災害救援時的臨時居所等。

市場展望折疊屋的用途將擴展至旅業範疇如豪華露營營舍（上圖），或甚至是災害救援的臨...
市場展望折疊屋的用途將擴展至旅業範疇如豪華露營營舍（上圖），或甚至是災害救援的臨時房屋（下圖）。（示意圖，生產折疊屋Boxabl公司）

精華 FAQ

  • 目前折疊屋多被用作住宅後院的附屬單位ADU，可作辦公室、工作間或獨立居住空間；業界也看好它延伸到短租、旅宿與災難臨時安置。

  • 她想在加州長堤後院增建ADU，但不想承受傳統建屋的高成本與繁瑣流程，因此選擇Boxabl的預製折疊屋，施工更快也較省事。

  • Casita約360平方英尺，廣告起價6萬元，但不含場地準備、法規審批、水電管線與客製施工等費用；若要全套服務，約需15萬元。

長堤 加州 洛杉磯

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